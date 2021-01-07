İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz’dan sağlık turu

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, İznik’te hizmet sunan sağlık tesislerinde incelemelerde bulundu.

Göreve başladığı günden bu yana Bursa’nın ilçelerini tek tek gezerek, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz’ın son durağı İznik oldu. İlk olarak İznik Devlet Hastanesi’ni ziyaret eden Dr. Yavuzyılmaz, hastane Başhekimi Uzm. Dr. Aybars Alemdaroğlu ile birlikte; pandemi polikliniği, acil servis ve klinikleri gezdi. Hastanede Covid-19 pandemisine karşı yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Yavuzyılmaz, hastane personeli ile de sohbet etti.

İlçede yürütülen filyasyon çalışmalarını yerinde görmek için ilçe sağlık müdürlüğünü ziyaret eden Dr. Yavuzyılmaz, İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Levent Hekimoğlu ve filyasyon ekipleri ile istişarelerde bulundu. İlçede inşası süren sağlıklı hayat merkezini inceleyen Yavuzyılmaz son olarak, 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nu ziyaret etti.

İznik’te yaptığı incelemelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz, “Göreve başladığım günden bu yana ilçe ziyaretleri yapıyorum. Bugün de İznik ilçemizde yürütülen sağlık hizmetlerini ve salgına karşı yürütülen çalışmaları inceledik ve sahada görev yapan personelimizle bir araya geldik. İlçemiz son derece modern bir hastaneye sahip. Ayrıca ilçemizde koruyucu sağlık hizmetlerinin tamamını içeren sağlıklı hayat merkezimizin inşası tüm hızıyla sürüyor. Bu merkezimizi de kısa süre içinde tamamlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.