İl Sağlık Müdürü Cerit’ten “kollarısıvıyoruz” kamu spotuna destek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, Covid-19 aşılama kampanyası için ‘kollarısıvıyoruz’ etiketiyle paylaştığı kamu spotuna Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de destek verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşılama kampanyası için sosyal medya hesabından, "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajıyla kamu spotu paylaştı. Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ‘kollarısıvıyoruz’ etiketiyle paylaştığı kamu spotuna destek verdi.

Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit paylaştığı videoda Kocaeli İl Sağlık Müdürüne hitaben, “Kırklareli ili olarak Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın mesajını ve Kastamonu ilinin çağrısını aldık. Kırklareli aşı için hazır, Kırklareli kolları sıvamaya hazır. Kocaeli siz de hazır mısınız” ifadelerine yer verdi.