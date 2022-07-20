İl Sağlık Müdürü Başıbüyük’ten hatırlatma dozu çağrısı

Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, Kepez Devlet Hastanesi’nde hatırlatma dozu olarak Turkovac aşısı yaptırdı. 6. doz aşısını olan Başıbüyük, kentte pozitiflik anlamında bir yükselme olmasına rağmen hastanelere servis ve yoğun bakım anlamında yansımasının olmadığını belirterek, "Hastalığı geçirmiş olmanın yanında, doz arasında 6 ay gibi bir süre geçmişse hatırlatma dozunun yaptırılması gerekiyor" dedi.

Avrupa’nın yanı sıra Türkiye’de korona virüs vaka sayılarının artış göstermeye başlamasıyla birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ’hatırlatma dozu’ çağrısı yaptı. Çağrının ardından MHRS sisteminden kontrolleri sağlanan kişiler, Antalya’da da aşılarını olmaya başladı. ’Hatırlatma dozu’ sisteminin açılmasıyla birlikte aşıya yoğun ilgi olduğu belirtildi.

İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük de, Kepez Devlet Hastanesi’nde hatırlatma dozu olarak Turkovac aşısı yaptırdı. Başıbüyük’ün toplamda 6. aşısını yaptırdığı öğrenildi.

Burada hastane personeli ve hastalarla sohbet eden İsmail Başıbüyük, kent genelinde hatırlatma dozlarına ilginin yüksek olduğunu ifade etti.

"Elimizde aşımız var"

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de korona virüs vakalarında bir kıpırdanma olduğunu aktaran Başıbüyük, "İster istemez bu durum kentimizde de kendini göstermeye başladı. Elimizde şimdiye kadar maske, mesafe ve hijyen kuralları vardı. Maske kullanımı artık toplumda hastaneler dışında bir kullanım zorunluluğu yok. Ama hastaneler dışındaki yoğun alanlarda da vatandaşlarımıza maske kullanmayı tavsiye ediyoruz. Dördüncü silah olarak da elimizde aşımız vardı. Yerli ve milli olması nedeniyle Turkovac aşısına da ciddi bir ilgi var" dedi.

"Pozitiflikte bir kıpırdama var"

Antalya’da pozitiflik anlamında bir kıpırdanma olsa da hastanelere bir yansımasının olmadığının atını çizen Başıbüyük, “Çok güçlü bir alt yapısına sahibiz. Şu ana kadar yoğun bakım ya da servislerde sıkıntılı bir durum yaşamadık. Umarım önümüzdeki süreçte de yaşamayız. İlimizde birinci dozda yüzde 90, ikinci dozda 90’a yaklaştık. Ama bu iki doz artık yetmiyor, mutlaka hatırlatma dozlarını yaptırmamız gerekiyor. Hastalığı geçirmiş olmak, doz arasında 6 ay gibi bir süre geçmişse hatırlatma dozunun yaptırılması gerekiyor. Sırası gelen vatandaşlarımız mutlaka aşılarını yaptırsın. 12 yaş üstü herkese aşı yapabiliyoruz. 50 yaş üstü, kronik hastalığı olanlar ve sağlık çalışanlarının mutlaka hatırlatma dozlarını vakit geçirmeden yaptırmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Başıbüyük, Antalya’da özel kamu tüm sağlık kuruluşlarında randevulu ya da randevusuz aşıların yapılabildiğini belirtti.

"Hastaneye düşmek istemiyoruz"

Hatırlatma dozu olarak 6. aşısını yaptıran Cansın Yotan Kır, “Sağlığımız için aşı olmak çok önemli. Hastalanıp, hastaneye düşmek istemiyoruz. Ev hanımıyım ama eşim çalıştığı için birlikte gelip hemen aşımızı olmak istedik. Vakalar artınca aşı olduk. Sağlık Bakanlığı bu imkanı sağladığı için gelip aşımızı yaptırdık” dedi.