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İl Sağlık Müdürü aşı için gönüllü oldu
Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Sinovac firmasının geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için gönüllü oldu.
Sağlık 25.12.2020, 14:07
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Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Sinovac firmasının geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için gönüllü oldu.Bursa İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık Müdürümüz Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Çin Halk Cumhuriyeti merkezli Sinovac firması tarafından geliştirilen CoronaVac aşısının 3. faz uygulamasına gönüllü oldu" ifadelerini kullandı.
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