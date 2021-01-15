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İl Sağlık Müdürü ameliyata girdi, Şırnak’ta ilk kez prostat kanseri ameliyatı yapıldı

Şırnak Devlet Hastanesinde prostat kanseri teşhisi konulan 67 yaşındaki Hacı Ölmez, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük tarafından hastanede ilk defa yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

Sağlık 15.01.2021, 12:37
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İl Sağlık Müdürü ameliyata girdi, Şırnak’ta ilk kez prostat kanseri ameliyatı yapıldı

Şırnak Devlet Hastanesinde prostat kanseri teşhisi konulan 67 yaşındaki Hacı Ölmez, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük tarafından hastanede ilk defa yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

Şırnak’ta doktor başına düşen hasta sayısını azaltıp, hizmet kalitesini arttırmak için kolları sıvayan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, gündüz kurumunda görev yaparken, akşam saatlerinde de hasta muayene ediyor. Şırnak’a atandığı günden beri farkındalığını hissettiren Üroloji Uzmanı Op. Dr. İsmail Başıbüyük, hem İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürütüyor hem muayene ve ameliyat hizmeti veriyor. Şırnak Devlet Hastanesinde saat 22.00’de ameliyata giren İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük ve Op. Dr. Engin Denizhan Demirkıran, Şırnak’ta ilk defa yapılan prostat kanseri ameliyatıyla hasta Hacı Ölmez’i sağlığına kavuşturdu.

Konu ile ilgili konuşan Op. Dr. Başıbüyük, "Prostat kanser ameliyatları her cerrahi merkezinde yapılamayan, üst basamaklı eğitim araştırma ya da üniversite hastanelerinde gerçekleştirilen zor bir cerrahi operasyondur. Op. Dr. Engin Denizhan Demirkıran ile beraber girdiğimiz ameliyatla Şırnak’ta ilk defa yapılan ameliyatı gerçekleştirdik. Hastanemizde bundan sonra hastalarımızın il dışına çıkmasının önüne geçerek, operasyon yapılan tüm hastanelerimizde bu tür ameliyatların önünü açma gayreti içerisinde olacağız. Bu ameliyatların üst merkezlerinden olan Diyarbakır’a her vatandaş maddi imkansızlıklar nedeni ile gidemiyor. Bunun da önüne geçerek vatandaşlarımızın hem konforlu, ailesine yakın bir yerde ameliyat olması sağlanıyor hem de maddi imkansızlık yaşayan hastalarımızın tedavisini burada gerçekleştirmiş oluyoruz. Hastamızı ameliyat sonrası patoloji sonucuna göre büyük ihtimalle yarın taburcu etmiş olacağız" dedi.

Op. Dr. Engin Denizhan Demirkıran ise hastanın kendilerine idrar sıkıntısı ile başvurduğunu söyledi. Op. Dr. Demirkıran, "Yapılan tetiklerde prostat değerlerinde yükseklik olduğunu gördük. Hastanemizde ilk defa başlattığımız prostat biyopsisi uygulaması ile prostat biyopsisi aldık. Biyopside yapılan tetkiklerde bağırsak kanseri olduğunu teşhis ettik. Bunun için bir cerrahi müdahale gerekiyordu, biz de bunu yaptık. Bu cerrahi operasyonlar normalde ileri seviyedeki eğitim araştırma veya üniversite hastanelerinde yapılması normal olarak kabul edilen operasyonlardı ancak biz bu ameliyatı hastanemizde İl Sağlık Müdürü Üroloji Uzmanı Op. Dr. İsmail Başıbüyük ile beraber başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

"Çok başarılı bir ameliyat oldu"

Hasta Hacı Ölmez, kendisine prostat kanseri teşhisi konulduğunu ve İl Sağlık Müdürü tarafından ameliyatının gerçekleştirildiğini söyledi. Ölmez, "Şırnak’ta yapılan bu ameliyatı ilk defa İl Sağlık Müdürü Üroloji Uzmanı Op. Dr. İsmail Başıbüyük ve Op. Dr. Engin Denizhan Demirkıran yaptı. Çok başarılı bir ameliyat oldu. Allah onlardan razı olsun. Allah onlara güç kuvvet versin. Ankara’ya da gitseydim belki kurtulamazdım. Ben Diyarbakır’a gittim. Beni Op. Dr. Engin Denizhan Demirkıran’a yönlendirdiler. Burada beni ameliyat ettiler. Prostat kanseri olmuştum. Benim durumum yoktu. Burada beni ameliyat ettiler, Allah onlardan razı olsun" şeklinde konuştu.
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