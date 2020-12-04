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İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş korona virüse yakalandı

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Sağlık 04.12.2020, 16:12
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İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş korona virüse yakalandı
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Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Salgın Hastanesi Yöneticisi olan eşi Dr. Mehmet Durmuş ile birlikte yaptırdıkları korona virüs testlerinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Yaptığı paylaşımda tedbirler konusunda hassasiyet gösterilmesini vurgulayan Durmuş, “Salgın Hastanesi Yöneticisi olan eşim Dr. Mehmet Durmuş ile birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı. Tedbirler konusunda hassasiyet gösterelim. Zira sağlık çalışanları hem mücadele ediyor hem de aileleri ile birlikte sağlığı da risk altında oluyor” ifadelerine yer verdi.
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