banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
B-Suv’un popüler modeli Hyundai Kona iddialı geliyor
B-Suv’un popüler modeli Hyundai Kona iddialı geliyor
Kaçkarların zirvesine Türk bayrağı diktiler
Kaçkarların zirvesine Türk bayrağı diktiler
Altın dolardaki yükseliş ile 3 günlük çıkışını durdurdu
Altın dolardaki yükseliş ile 3 günlük çıkışını durdurdu
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

İl il dolaşarak hijyen dağıtıyorlar

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (SUBÜ), GENÇ GÖNÜLLÜLERE SABUN ÜRETMEK İÇİN KAPILARINI AÇTI.

Sağlık 02.09.2020, 13:33
3
İl il dolaşarak hijyen dağıtıyorlar

Korona virüs salgını nedeni ile il il gezerek çocuklara hijyen arttırıcı oyuncak sabun üreten Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç Gönüllülerinin sıradaki durağı Sakarya oldu. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ise genç gönüllülere sabunları üretmek için kapılarını açtı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç Gönüllüleri tarafından çocuklar için hijyen arttırıcı oyuncaklı sabunlar geliştirildi. Genç gönüllüler il il dolaşarak çocuklara salgın döneminde hijyenin önemini anlatarak bitkisel olarak ürettikleri oyuncak sabunları çocuklara dağıtıyor. Sıradaki durakları Sakarya olan genç gönüllülere Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık üniversitenin kapılarını açarak gençlerin sabun üretimlerini sağlamaları için laboratuvar temin etti.

Pandemi sürecinde çocuklarda hijyen arttırıcı ürün kullanımını teşvik etmek amacıyla bir proje geliştiren ve kendilerine ‘duru, temiz ve saf’ kelimeleri ile oluşturulan ‘DUTESA’ ismini veren öğrenciler; kar amacı gütmeyen toplumsal faaliyetler yürütüyor. Öğrenciler bu doğrultuda ürettikleri anti bakteriyel ve kimyasal içermeyen bitkisel sabun, dezenfektan ve hijyen ürünlerini birçok ilde ihtiyaç sahibi bölgelere de ulaştırıyorlar. İçerisinde oyuncak bulunan şeffaf sabunlarla çocukların oyuncağa ulaşma isteğiyle el yıkama alışkanlıklarını geliştirmeleri sağlanıyor.

Projenin amacından bahseden genç gönüllü Hasan Şahin, gittikleri diğer illere göre SUBÜ’nün kendilerine çok destek verdiğini ve sabunlarını üretmek için bir laboratuvar temin ettiklerini dile getirdi. Çocuklara hijyen alışkanlığını kazandırmak için bitkisel malzemelerden oyuncaklı sabun ürettiklerini belirten genç gönüllü Emirhan Belli, çocukların el yıkama alışkanlığının az olduklarını düşünerek ve çocuklara bu alışkanlığı daha hızlı kazandırmasını amaçlayarak bitkisel malzemelerle oyuncaklı sabunları ürettiklerini dile getirdi. Öğrencilere Sakarya’da kaldıkları süreç boyunca danışmanlık yapan SUBÜ Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Güzel, il il gezerek Sakarya’ya gelen genç gönüllere üniversitenin kapılarını açtıklarını, sabun üretimleri için laboratuvar temin ettiklerini ve gençlere destek veren SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’a davranışından dolayı teşekkür ettiğini ifade etti.

"Deneme yanılma yöntemi ile başarıya ulaştık"

Lisede kimya bölümü okuyan ve bu sene Uluslararası Balkan Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü kazanan Emirhan Belli, “Korona virüsten önce başlamıştık aslında biz bu çalışmaya. Daha sonrasında virüsünde ortaya başlamasıyla bir oldu. Diğer oyuncaklı sabunlardan daha farklı olabilmek için farklı bir hammadde üretmemiz gerekiyordu. Diğer sabun hammaddelerine bakıldığında zararlı malzemeler vardı, bizde üniversitelerimizden yardım alarak neler yapabileceğimizi düşündük. Yapılan çalışmalar üzerine kaynaklar aldık, okulda hocalarımız eşliğinde yaklaşık 22 tane deneme yaptık. Deneme yanılma yöntemiyle yaptığımız denemelerimizin son 2 tanesinde başarılı olduk. Biz bunların güvenlik raporları ve birçok analizlerini mikrobiyoloji laboratuvarlarında test ettik” dedi.

Bitkisel ve zararsız sabunları çocuklar ile buluşturuyorlar

Gittikleri her ilde yaklaşık 300 sabun dağıtımı gerçekleştirdiklerini aktaran Belli, “Amacımız, çocukların hijyenlerin artırabilmeleri ve ellerinin nemlendirilebilmesi için farklı polisakkaritler, sakkaritler gibi maddeler koyduk. Bunların hepsi gıdalarda kullanılan maddelerdi. Diğer sabunlardan ayıran en önemli özellik bitkisel olması ve hammaddeler de zararlı bir madde olmaması. Bunları daha çok çocuklar kullanıyor, onların sağlığı çok önemli. Korona virüs sürecinde hijyen en ön safta bulunuyor. Korona virüsünde çocuklarımızın hijyenini artırabilmesini hedefledik. Çok güzel olumlu cevaplarda alıyoruz, farklı illeri geziyoruz. Virüs sürecinde yüksek vaka çıkan yerlere gidiyoruz; Van, Hakkari, Mardin, Malatya ve Elazığ’a gittik. Gittiğimiz her ilde yaklaşık 300 sabun dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bunları genelde yardıma muhtaç olan çocukların ailelerine gönderiyoruz. Oyuncağı gören çocuklar daha çok hevesleniyorlar ve ellerini daha fazla yıkıyorlar. Aldığımız geri dönüşler bu şekilde” diye konuştu.

"İl il dolaşıp hijyen dağıtıyoruz"

Diğer illerde olmayan bir ayrıcalığın Sakarya’da kendilerine SUBÜ tarafından sağlandığını söyleyen kimya bölümü okuyan lise öğrencisi Hasan Şahin, “İl il dolaşıp hijyen dağıtıyoruz biz. Üretmiş olduğumuz binden fazla oyuncaklı sabunu dağıttık. Sakarya’da bize laboratuvarını açan ve üretim yeri sağlayan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’a çok teşekkür ederiz. Birçoğunu kendimizin dağıttığı sabunları yeri geldi jandarma aracılığıyla da çocuklara ulaştırdık. Bu sabunları dağıttığımızda çocukların gülümsemesi, onların mutlu olması bizleri de mutlu ediyor. Çünkü onların hijyene alışması özellikle pandemi sürecinde çok önemli. Onları hijyene alıştırarak pandemi de verdiğimiz mücadelede yardımcı oluyoruz. Sakarya’ya geldiğimizde bize laboratuvar tahsis edildi, diğer illerde bu olmamıştı. Şuanda bu büyük bir ayrıcalık çünkü bize hem çalışma ortamı sağlandı hem gözetmen sağlandı yani bu şartlar altında daha iyi ve daha fazla sabun üretebiliyoruz” şeklinde konuştu.

"SUBÜ olarak destek olmaya çalıştık"

SUBÜ Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Güzel ise, “Pandemi sürecinde el yıkama alışkanlığının kazandırılması ile alakalı bir proje yaptıklarını söylediler. Üniversite olarak bizde onlara kısmi olarak destek olmaya çalıştık. Ailelerimiz tarafından bizlere eskiden beri söylenen ve bir motto haline gelmiş vatana, millete hayırlı evlat olma ifadesini, hedefini gerçekleştirmek adına biz zaten bilimsel çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ama bunun yanında böyle genç arkadaşlara ışık verecek, bundan sonra gelecekte bir şeyler yaparak ülkeye faydalı olmasını beklediğimiz genç arkadaşlarımıza da Sakarya Uygulamalı Bilimleri Üniversitesi olarak yardım etmek istiyoruz. Tabi bu konuda Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık hocamız çok katkı sağladı, ona çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu genç arkadaşlar ileride bu projelerden daha güzel projeler yaparak ülkemize faydalı olurlar” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner378
30°
açık
Namaz Vakti 02 Eylül 2020
İmsak 04:55
Güneş 06:25
Öğle 13:09
İkindi 16:48
Akşam 19:43
Yatsı 21:07
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25