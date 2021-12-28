"İki doz Biontech ya da üç doz Sinovac aşısıyla aşılama takviminin bittiğini düşünmek yanlış"

Delta ve arkasından Omicron varyantı nedeniyle vaka sayılarının hızla çoğalmasıyla Sağlık Bakanlığı aşılama önerilerini güncelledi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, bağışıklık sistemini güçlendirmek için aşılamanın şart olduğuna dikkat çekerek, henüz aşı yaptırmamış olan kişilerin Biontech aşısını birer ay arayla yaptırabileceğini, bir nedenle mRNA aşısı yapılamıyorsa mutlaka 3 doz Sinovac aşısı olunması gerektiğini ifade etti. İki doz Biontech ya da üç doz Sinovac aşısı olanların, aşılama takvimini tamamladığını düşünmesinin de yanlış olduğunu belirten Uzm. Dr. Işık, “Aşıların etkisinin zaman içerisinde azaldığı biliniyor. Bu nedenle hatırlatma dozları ile yeniden bağışıklığın güçlendirilmesi gerekiyor" uyarısında bulundu.

İki seneyi aşkın süredir tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19, önce Delta sonra da Omicron varyantı ile yeni güncellemelere konu olmayı sürdürürken, Omicron varyantı nedeniyle hızla çoğalan vaka sayısı bağışıklık artırıcı tedbirlerin önem kazanmasına neden oluyor. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) tarafından açıklanan Omikron’a karşı bağışıklama önerilerini değerlendiren Medicana International İzmir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, “Aşılama, hem hastalığın bulaş riskinin hem de hastane yatış oranlarının azaltılması adına en önemli gereklilik. Omicron varyantı ile karşılaşmamızın ardından elde edilen klinik verilerin sonuçları da bağışıklık için aşılamanın önemini bir kez daha ortaya koyuyor” dedi.

Hiç aşı yaptırmayanlar nasıl aşılanmalı

Primer yani birincil aşı şemalarını henüz tamamlamayan kişilerin zaman kaybetmeden aşılanması gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Merda Erdemir Işık, “Henüz hiç aşı yaptırmayan kişiler Biontech aşısını birer ay arayla yaptırabilirler. Eğer bir nedenle mRNA aşıları yapılamıyorsa 3 doz Sinovac aşısı yapılmalıdır. Tüm bu öneriler henüz aşı yaptırmayanlar için geçerlidir. Aşılamasına başlanan; ancak tamamlanmayan kişilerin aşılama sürecine kaldıkları yerden devam etmesi gerekir. Hatırlatıcı doz da ihmal edilmemelidir. Primer şema tamamlandıktan sonra sıra hatırlatıcı doza gelmelidir" diye konuştu.

Aşı takvimi nasıl tamamlanır

Toplumsal bağışıklığın artırılması ve tamamlanan primer şema sonrası düşen bağışıklığın güçlendirilmesi için hatırlatıcı dozların çok önemli olduğunu belirten Uzman Dr. Erdemir Işık, “İki doz Biontech ya da üç doz Sinovac yaptıran kişilerin aşılanmalarının tamamlandığını düşünmeleri yanlış bir yaklaşım. Aşıların etkisinin zaman içerisinde azaldığı biliniyor. Bu nedenle hatırlatma dozları ile yeniden bağışıklığın güçlendirilmesi gerekiyor. Primer aşı şeması tamamlandığında hatırlatıcı dozun en erken 3 ay sonra mümkünse Biontech ile yapılması öneriliyor. Bu noktada iki doz Sinovac ve sonrasında bir doz Biontech yaptıranlar için de takip edilmesi gereken süreçle ilgili bilgi vermek isterim. Bu gruptaki kişilerin ikinci doz Biontech aşılarını en erken 3 ay sonra olmaları gerekiyor. Toplumumuzda öncelikli gruplarda yer alan bazı kişiler 2 Sinovac, 2 Biontech olmak üzere dört doz aşı yaptırdılar. Bu gruptaki kişilerin 6 aydan önce hatırlatıcı doz yaptırmalarını gerektirecek bir durum yok” açıklamasında bulundu.

Covid geçirenlerde aşı yaptırmalı

Covid-19 geçirenlerin aşılamaya karşı ön yargılı olabildiğini söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, “Hiçbir aşı yüzde 100 koruma sağlamıyor, bu nedenle aşılanmasına rağmen hastalığı geçirenler de var. İki doz Sinovac sonrası Covid-19’a yakalanan kişilerin hastalığı atlattıktan sonra bir doz Biontech yaptırmaları ve hatırlatıcı dozu da bu aşıdan en az 3 ay sonra olmaları önemli. İki doz Biontech sonrası hasta olanların ise izlemesi gereken aşılama süreci hastalık atlatıldıktan sonra en erken 3 ay sonra bir doz daha Biontech olmaları” şeklinde konuştu.