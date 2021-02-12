İki doz aşısını da yaptıranlar COVID-19’lu kişilerle temas etse dahi karantinaya alınmayacak

Aşılama sürecinde ivme kazanan Amerika, vaka sayılarındaki azalmanın da etkisiyle rahat bir nefes aldı. Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), koronavirüse karşı iki doz aşılanmış kişilerin, COVID-19 ile enfekte olan birine maruz kalmaları durumunda karantinaya alınmaları gerekmediğine dair yeni bir kılavuz yayımladı. Güncellenen rehberde, "Kriterleri karşılayan tamamen aşılanmış kişilerin artık COVID-19'lu birine maruz kaldıktan sonra karantinaya alınması gerekmeyecek." ifadeleri kullanıldı.

Kriterler arasında, şu anda ABD halkına sunulan iki aşı olan Pfizer veya Moderna aşılarından birisinin uygulanmış olması ve 2’nci dozun uygulanmasından bu yana en az iki hafta geçmiş olması yer alıyor.

CDC, aşılanmış kişilerin mümkün olduğunda maske ve sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiği ile diğer tüm sağlık rehberliklerini takip etmeye devam etmesi gerektiğini savundu. Araştırmalar sonucunda aşılanan kişilerin, virüsü burun ve boğazlarında tutup etrafındakilere bulaştırabileceğini gösterdi.Yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Şu anda aşılanmış kişiler, kendilerini ve başkalarını korumak için maske takmak, diğerlerinden en az altı fit uzakta kalmak, kalabalıklardan kaçınmak, yetersiz havalandırılan alanlardan kaçınmak, öksürük ve hapşırıkları örtmek, sık sık ellerini yıkamak gibi mevcut yönergeleri takip etmeye devam etmelidir. CDC seyahat rehberliğini takip ederek ve kişisel koruyucu ekipman kullanımı veya SARS-CoV-2 testi ile ilgili rehberlik dahil olmak üzere geçerli herhangi bir iş yeri veya okul rehberliğini de takip etmesi gerekmektedir."