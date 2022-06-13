İki ana damarı kapalı olan 104 yaşındaki hasta, anjiyo ile sağlığına kavuştu

Van’da iki ana damarı kapalı olan 104 yaşındaki hasta, Lokman Hekim Van Hastanesinde yapılan başarılı anjiyo ile sağlığına kavuştu.

Van’da geçirdiği kalp krizi nedeniyle Lokman Hekim Van Hastanesine kaldırılan Mehmet Kasım Akgül isimli vatandaşın iki ana damarının yüzde 99, bir damarının ise yüzde 50 kapalı olduğu tespit edildi. Yapılan anjiyo ile iki ana damarı açılan Akgül, sağlığına kavuştu. Konuyla ilgili konuşan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Mustafa Tuncer, anjiyonun korkulacak bir durum olmadığını ifade ederek, “Mehmet amca bize geldiğinde iki ana damarı yüzde 99, bir damarı ise yüzde 50 tıkalıydı. Biz iki ana damarını açtık. Burada amacımız anjiyonun korkulacak bir durum olmadığı yönünde farkındalık oluşturmak. Çünkü halkımızda bir anjiyo korkusu var. Halbuki anjiyo normalde korkulacak bir işlem değil. Anjiyonun kendi riski çok düşük ama bazen krizden kaynaklı riskler olabiliyor. Ondan dolayı halkımız çok korkuyor. Hastamız 104 yaşında olması münasebetiyle iki damarını açtık ve bugün taburcu ediyoruz” dedi.

İnsanların özellikle yaz mevsimi olması nedeniyle sağlığına dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Tuncer, “Yazın pikniğe gitmeler artmakta. Bu nedenle sigara ve aşırı kolesterollü yemekler, kalp krizini tetiklemektedir. Bunun için halkımızın sağlığına dikkat etmesi çok önemlidir. Tabi dünyada ve ülkemizde ani ölüme sebep olan kalp krizleridir. Bu ani ölümlerin önlenebilmesi için sigara, kolesterollü yiyecekler dediğimiz kızartmalı ve yağlı etler, aşırı et tüketimini azaltmak önemlidir. Bu vakada da yaşın anjiyo ya da kalp krizinin bir önemi olmadığı ve her yaşta damar açılabildiğini göstermiş olduk. Kendisini şifayla taburcu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

104 yaşında ilk defa anjiyo olduğunu belirten Mehmet Kasım Akgül isimli hasta ise “Çok iyiyim. İlk defa anjiyo oldum. Çok şükür iyiyim” diye konuştu.