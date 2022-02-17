İhtiyacımız olan doğru proteinin sırrı sütte saklı

Sağlıklı yaşam için gereken ve özellikle çocukların büyüme kaynağı olan, yetişkinlerde ise hastalık risklerini azaltan proteini düzenli olarak almanın önemini vurgulayan uzmanlar bu sebeple, her gün süt içilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Acıbadem Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Baş konu hakkında yaptığı açıklamada; “Beslenme düzenimizde süt önemli bir protein kaynağıdır.1 litre süt 32 gram protein içerir. Bu nedenle sütte bulunan proteinler, hücre ve dokuların oluşmasında, kasların, saç ve tırnakların gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.” dedi.

Prof. Dr. Baş, özellikle çocukların fiziksel ve beyinsel gelişiminde proteinin önemine dikkat çekerek, “Yüksek kalitede, gerçek protein içeren sütün her gün tüketilmesi gerekir. Sütte bulunan proteinler diğer yiyeceklerde bulunan proteinlerden daha yüksek kalitededir. Vücudumuz sütteki proteininin tamamına yakınını sindirmektedir. Bu nedenle süt en sağlıklı protein kaynağı olan gıdaların başında gelir” şeklinde konuştu.

Sütün toplumda yalnızca kalsiyum kaynağı gibi görüldüğünü, ancak son dönemde yapılan araştırmalarda, çok farklı hastalıkları kontrol altına alması gibi önemli faydalarının da ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Murat Baş şu bilgileri verdi: “Süt kalsiyum dışında fosfor, magnezyum, çinko ve selenyum gibi birçok minerali de içinde barındırmaktadır. Son 20 yılda, süt ürünleri proteinleri üzerine yapılan araştırmalar bize gösteriyor ki, süt ürünleri proteinlerinin hipertansiyon, dislipidemi ve hipertansiyon üzerine direk pozitif etkileri bulunmaktadır. Süt ürünleri proteinleri aynı zamanda yağsız vücut kitlesini artırma ve obezite olma riskini azaltma özellikleri ile de metabolik sağlığı iyileştirmektedir.”