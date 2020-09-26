İhtiyaç duyan tüm ülkelere yardım ve desteğe hazırız

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, dün başkent Beijing’de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile video konferans yoluyla bir görüşme yaptı. Xi, görüşmede Covid-19 salgınının dünya genelinde yayıldığına ve salgınla mücadele çalışmalarının gevşetilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Çin’in taraflarla Covid-19’la mücadele deneyimlerini paylaşmaya, ihtiyaç duyan ülkelere destek ve yardım sağlamaya devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Xi, BM sistemine ve özellikle Dünya Sağlık Örgütü’nün oynadığı kritik liderlik rolünü kararlılıkla desteklediklerini kaydetti.

Xi Jinping, Covid-19 virüsünün yol açtığı pandeminin birçok yeni meseleyi beraberinde getirdiğini ancak bu sorunların neredeyse tümünün barış ve kalkınmaya ilişkin olduğunu belirtti. BM Güvenlik Konseyi’nin kolektif güvenlik mekanizması rolünü, daimi üyelerin de bu konuda öncülük rolünü yerine getirmesi gerektiğine dikkat çeken Xi, tek taraflılık ve hegemonya uygulayan ülkelerin insanların gönlünü kaybedeceğini ifade etti.

Çin ‘Yeşil Kalkınma İpek Yolu’nun inşası için diğer ülkelerle çalışacak

Cumhurbaşkanı Xi, görüşmede, Çin’in kendi ekolojik uygarlık inşasını hızlandırırken, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda kendi inisiyatifiyle uluslararası ölçekte sorumluluk üstlendiğine dikkat çekti. Xi Jinping, insanlığın ortak yurdu olan yerküreyi korumak için diğer ülkelerle birlikte “Yeşil Kalkınma İpek Yolu”nu inşa etmek için çalışacaklarını kaydetti.

Xi, “Dünyada tek bir sistem var ve bu sistem ise merkezinde BM’nin yer aldığı uluslararası sistem; dünyada tek bir kurallar dizisi var ve bu da uluslararası ilişkilerin BM tüzüğüne dayalı temel normlarıdır” diye konuştu.

“Hegemonya peşinde koşmayan Çin, kendi hak ve çıkarlarını koruyacak”

Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin’in hiçbir zaman ideolojik zıtlaşmalara girmediği gibi, ayrışmayı ve hegemonyayı savunmadığının altını çizdi. Xi, “En çok düşündüğümüz şey, 1 milyar 400 milyonluk Çin halkını daha güzel bir yaşama kavuşturmak, insanlığa daha büyük katkılarda bulunmaktır. Ancak Çin, egemenliğinin, ulusal onurunun ve kalkınma alanının zedelenmesine asla göz yummayacak; kendi meşru hak ve çıkarları ile uluslararası adaleti kararlılıkla savunacak” ifadelerini kullandı. Bütün ülkelerin birbirine bağlı olduğunun ve aynı kaderi paylaştığının altını çizen Xi Jinping, “Ülke, ulus, kültür ve ideoloji sınırlarını aşıp, insanlığın kader ortaklığını oluşturmayı hızlandırmalıyız” diye konuştu.