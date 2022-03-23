Iğdır’da "mavi dil" hastalığı tedirgin etti

Iğdır’ın bazı köylerinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda görülen "mavi dil" hastalığından dolayı vatandaşların tedirgin bekleyişi sürüyor.

Karakoyunlu ilçesinde bulunan bir çiftçinin hayvanlarında, kan emen sineklerle bulaşan, sığırların yanı sıra diğer geviş getiren hayvanlarda da görülen viral enfeksiyöz bir hastalık olan "mavi dil" hastalığına rastlanması sonrası hayvan üreticilerin tedirgin bekleyişi devam ediyor.

Hastalığın çıktığı alanın 10 kilometre civarında karantina bölgesi oluşturulduğu öğrenildi. Karakoyunlu ilçe merkezinde gözlem altında olduğu söylenilen Ergenekon ve Fatih mahallelerinde herhangi bir karantina uygulamasına rastlanmazken Bekiranlı, Cennetabat ve Koçkıran köylerinin koruma bölgesi ilan edildiği öğrenildi.

Ayrıca Aktaş, Kerimbeyli, Aşağı Alican, Taşburun, Bayatdoğanşanlı, Kacerdoğanşanlı ve Gökçeli köylerinin ise gözetim bölgesi olduğu bilgisine ulaşıldı. Hastalık söylentisi sonrası vatandaşlar sokağa çıkmazken, ilçedeki tedirgin bekleyiş sürüyor.