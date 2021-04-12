İftara değil sahura önem verin

Uz. Diyetisyen Veysel Ciğerli, ramazanın sağlıklı geçmesi için doğru beslenme tavsiyelerinde bulundu. "İftarı sevseniz de sahura önem verin" diyen Ciğerli, "Sahurda proteinden zengin beslenmemiz gerekir. Çünkü bu gıdalar tok tutar" dedi

Özel Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Uz. Dyt. Veysel Ciğerli, "Hayatımızın her döneminde sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme hayatımızın idamesi için önemli. Ama ramazan ayında beslenme ayrı bir önem kazanmaktadır" dedi. Uz. Diyetisyen Ciğerli, "Bu yıl ramazanda 15-16 saatlik açlık ve susuzluk hâli yaşanıyor. Bu durum metabolizmamız üzerine etki ederek yavaşlamasına sebep olur. İftarda fazla yemek, aşırı kalorinin vücudumuzda yağ olarak depolanmasına sebebiyet verir" diye konuştu.

Ciğerli, "Ramazan ayında şüphesiz ki en sevdiğimiz öğün iftardır. Fakat en önemli öğün sahurdur. Oruç tutanların mutlaka imsak vaktine yakın bir zamanda sahur yapmaları sağlığın korunması için önemlidir. Sahur yapmadan tutulan oruç bitkinlik, sinirlilik, baş dönmesi ve aşırı susama gibi sorunlara yol açar" dedi.

Sahurda yüksek protein şart

Ciğerli şu tavsiyelerde bulundu: "Sahurda proteinden zengin beslenmemiz lâzım. Çünkü proteinin tok tutucu özelliği vardır. Yumurta, süt, peynir, ceviz, az tuzlu zeytin ile birlikte hafif bir kahvaltı yapılmalı veya çorba, sebze yemeklerinden oluşan bir öğün tercih edilmelidir. Vücut direncini arttırmak ve vücuda yeterli miktarda vitamin ve mineral alınmasını sağlamak için sebze ve meyveler sık tüketilmelidir."

Sağlıklı bir ramazan için örnek beslenme modeli oluşturun

Sahurda Beslenme

1 bardak süt

1 adet haşlanmış yumurta

1 dilim az yağlı peynir (30 gram)

1 adet ceviz içi

2 dilim tam tahıllı ekmek

Domates, salatalık, biber, maydanoz (serbest)

4 Bardak Su

İftarda Beslenme

1 su bardağı ile orucunuzu açın

1 kase sebze çorba

(15 dakika sonra ana yemek)

1 tabak zeytinyağlı sebze yemeği

1 su bardağı yoğurt

Mevsim salatası (yağsız serbest)

2 Ddlim tam tahıllı ekmek

İftar Sonrası Beslenme

2 porsiyon meyve veya 1 porsiyon light sütlü tatlı veya 3 top sade dondurma veya 1 küçük kutu probiyotik yoğurt+2 ceviz içi+10 adet badem