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İdrar kanalı darlığı 15 yıl hayatını kabusa çevirdi

Adana’da idrarını yapmakta güçlük çeken bir kadın bunu utanıp yıllarca kocasına bile söyleyemezken 15 yıl sonra gittiği hastanede idrar kanalı darlığı teşhisi konup, dar olan kısım kesilerek ağzından alınan bir dokunun buraya dikilmesiyle sağlığına kavuştu.

Sağlık 24.04.2022, 09:46
İdrar kanalı darlığı 15 yıl hayatını kabusa çevirdi

Adana’da idrarını yapmakta güçlük çeken bir kadın bunu utanıp yıllarca kocasına bile söyleyemezken 15 yıl sonra gittiği hastanede idrar kanalı darlığı teşhisi konup, dar olan kısım kesilerek ağzından alınan bir dokunun buraya dikilmesiyle sağlığına kavuştu.

Leyla Şahin (42) bundan 21 yıl önce özel güvenlik görevlisi olan Nuri Şahin (52) ile hayatını birleştirdi. Şahin’in bu evliliğinden 4 çocuğu oldu. Ailesiyle birlikte mutlu bir hayat süren Şahin’in hayatı, 2007 yılında yaşadığı idrar yapamama ve zorlanmaya başlamasıyla kabusa döndü. Şahin, ilk başta utandığı için yaşadıklarını eşi dahi kimseyle paylaşamadı, ancak sağlık sorunu baş edilemez bir noktaya gelince bu durumunu eşine anlattı.

Nuri Şahin, eşine sık sık su içmesini tavsiye etti, ancak bu da çözüm olmadı. Leyla Şahin’in durumu daha da kötüleşince çift, hastanenin yolunu tuttu. Buradaki doktor Şahin’e; ‘kemik eğriliği’ teşhisi koydu ve ameliyata aldı. Önce her şey yolundaydı, ancak bir hafta sonra yine aynı sorunları yaşadı Şahin. Bir başka doktor ona; idrar kanalında darlık olduğunu belirtip, ameliyata aldı ‘sonda’ tedavisi uyguladı ama geçen 15 yılda derdine çare bulamadı.

Son bir umut, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne başvuran Şahin, Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mutlu Değer tarafından tedavi altına alındı. Yapılan ameliyat sonrasında Şahin’in idrar kanalında dar olan bölümü kesildi; yerine de ağız içinden alınan parça dikildi. İdrar kanalı genişletilen Şahin, yaklaşık 2 hafta süren bir tedavinin ardından idrar yollarındaki sonda da çıkartılarak hastaneden taburcu edildi.

Leyla Şahin, “İdrarımı yapmakta zorlanınca ilk başta bundan çok utanmıştım. Eşim dahi hiç kimseye bu sorunumu anlatmadım, ancak sonrasında durumum kötüleşince kocama derdimi anlattım. O da bana; ‘Sık sık su iç’ diye tavsiyede bulundu ama böyle olmayacağını biliyordum. 15 yılda 5 kez ameliyat oldum ve her ameliyat sonrası sadece bir hafta huzur buldum, sonrasında hep başa dönmekten yorulmuştum” dedi.

"Allahım canımı alda kurtulayım"

Şahin, “Yeniden sağlığıma kavuşmak için gitmedik hastane, çalmadık kapı bırakmadık ama hiçbiri derdime çare olamadı. Kimi doktor teşhis koyamadı, kimisi tedavi edemeyeceğini söyledi. 15 yıldır derdime çare arıyordum. Yaşadığım gerginlik ve stres nedeniyle eşim ve çocuklarımla sürekli tartışıyordum. Bazen oturduğum yerde ağlayıp, ‘Allah’ım canımı alda kurtulayım’ diye yakarıyordum. Çok zor günlerdi” ifadesini kullandı.

Rahatsızlığı nedeniyle eve kapanıp kaldığını, hiçbir yere gidemediğini anlatan Şahin, “Dışarı çıksam da soluğu bulduğum ilk tuvalette alıyordum. Sık sık tuvalete gitsem de damla damla idrarımı yapabiliyordum. Bu durum beni çok yıpratıyordu. Moralim ve de psikolojim altüst oluyordu. O kadar zor günler geçirmiştim ki, kendi kendime; ‘Çık kendini damdan aşağıya at da kurtul’ dediğim bile oldu. Çok zor bir durum. Allah kimseye böyle çile vermesin” dedi.

Utanıp da sorunu gizlemesinler

Son 15 yılda 6. kez ameliyata girdiğinde endişeli olduğunu, ancak 2 hafta süren bir tedavi sonrasında yeniden sağlığına kavuştuğunu ve şu anda kendisini çok iyi hissettiğini dile getiren Şahin, “Benimle aynı durumda olan kadınlar, asla utanmasınlar ve sağlıklarını ihmal etmesinler. İyi bir doktora mı denk gelmedim, Rabbim beni mi sınıyordu bilmiyorum ama 15 yıl bu çileyi çektim. Buna da şükür” yorumunu yaptı.

Nadir görülen bir hastalık

Doç. Dr. Mutlu Değer, “Hastamızın; idrar yapamama, sık sık tuvalete gitme ve idrarını yaparken zorlanma şikayeti vardı. Yaklaşık 15 yıldır da bu hastalıktan yana mustaripti. Tanısı geç konulmuş bir hastaydı. Bize başvurduktan sonra yapılan tetkikler sonrasında kendisine idrar kanalı darlığı teşhisi koyduk. Bu oldukça nadir görünen bir hastalık olduğu gibi tanısı da oldukça zor konuluyor. Bu nedenle tedavisi de nadir merkezlerde yapılabiliyor” dedi.

Değer, “Biz bu hastamıza tanı koyduktan sonra ağız içinden bir parça alarak, oral mukozayı kullanarak, idrar kanalı darlığını tedavi ettik. Ameliyattan sonra da sondasını çıkarttık. Tüm bu cerrahi müdahale sonrasında da hastanın şikayetlerinin azaldığını tespit ettik ve bu da bizi mutlu etti. Kadınlarda idrar kaçırma, idrar yapamama gibi durumlarda bundan utanıp gizliyorlar. Bu çok yanlış olduğu gibi tanı ve tedaviyi de geciktiriyor” ifadesini kullandı.

(FKE-

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