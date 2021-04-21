Son Dakika
İdlib’e 53 binden fazla korona virüs aşı dozu ulaştı
Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı’ndan (COVAX) Suriye’nin idlib iline 53 bin 800 korona virüs aşı dozu ulaştı.
Sağlık 21.04.2021, 16:22
2
Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı’ndan (COVAX) Suriye’nin idlib iline 53 bin 800 korona virüs aşı dozu ulaştı.
Düşük gelirli ülkelere aşı desteği vermek amacıyla kurulan Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında Suriye’nin İdlib iline korona virüse karşı aşı ulaştırıldı. Aşılar Suriye’ye, Türkiye - Suriye arasındaki Bab El-Hava Sınır Kapısı’ndan İdlib İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Sevkiyatın idllib’e ulaşmasında Kıtalararası Doktorlar Derneği (PAC- Physicians Across Continents) destek sağladı.