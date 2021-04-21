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İdlib’e 53 binden fazla korona virüs aşı dozu ulaştı

Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı’ndan (COVAX) Suriye’nin idlib iline 53 bin 800 korona virüs aşı dozu ulaştı.

Sağlık 21.04.2021, 16:22
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İdlib’e 53 binden fazla korona virüs aşı dozu ulaştı

Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı’ndan (COVAX) Suriye’nin idlib iline 53 bin 800 korona virüs aşı dozu ulaştı.

Düşük gelirli ülkelere aşı desteği vermek amacıyla kurulan Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında Suriye’nin İdlib iline korona virüse karşı aşı ulaştırıldı. Aşılar Suriye’ye, Türkiye - Suriye arasındaki Bab El-Hava Sınır Kapısı’ndan İdlib İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Sevkiyatın idllib’e ulaşmasında Kıtalararası Doktorlar Derneği (PAC- Physicians Across Continents) destek sağladı.
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