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İçişleri Bakanlığı, ”Kapalı Alanlarda Maske Kullanımı”na ilişkin genelge: “Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları hariç olmak üzere diğer tüm kapalı alanlarda maske zorunluluğu uygulamasının sona erdirilmiştir.”
İçişleri Bakanlığı, ”Kapalı Alanlarda Maske Kullanımı”na ilişkin genelge: “Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları hariç olmak üzere diğer tüm kapalı alanlarda maske zorunluluğu uygulamasının sona erdirilmiştir.”
Sağlık 27.04.2022, 10:44
İçişleri Bakanlığı, ”Kapalı Alanlarda Maske Kullanımı”na ilişkin genelge: “Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları hariç olmak üzere diğer tüm kapalı alanlarda maske zorunluluğu uygulamasının sona erdirilmiştir.”