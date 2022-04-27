İçişleri Bakanlığı, ”Kapalı Alanlarda Maske Kullanımı”na ilişkin genelge: “Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları hariç olmak üzere diğer tüm kapalı alanlarda maske zorunluluğu uygulamasının sona erdirilmiştir.”