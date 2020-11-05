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İçişleri Bakanı Soylu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bir süredir hastane ortamında süren tedavimiz, doktorlarımızın da uygun görmesi ile birkaç günlük dinlenme koşulu ile evde devam edecek. Eşim ve kızım ise negatife döndü” dedi.

Sağlık 05.11.2020, 19:45
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İçişleri Bakanı Soylu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir süredir hastane ortamında süren tedavimiz, doktorlarımızın da uygun görmesi ile birkaç günlük dinlenme koşulu ile evde devam edecek. Eşim ve kızım ise negatife döndü.

Bu süreçte ihtimamını esirgemeyen hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza her gün arayarak moralini, duasını aldığımız Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hassasiyetine minnettar olduğum Sayın Dr. Devlet Bahçeli'ye ve elbette ki Sayın Sağlık Bakanımıza ve Ankara Şehir Hastanesi ekibine, her mecra ile arayan, soran, dua eden, iyi dileklerini ileten herkese ve duasına muhtaç olduğumuz Milletimize şükranlarımı arz ederim.

Bu vesile ile tüm hastalara acil şifa diliyor, salgın ile mücadelede kurallara uyarak tedbir ve temkinli olunmasını istirham ediyorum. Allah duasız bırakmasın” ifadelerine yer verdi.

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