Son Dakika
İBB Eski Başkanı Kadir Topbaş ‘Koronavirüs' nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı
Koronavirüs’e yakalanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eski Başkanı Dr. Kadir Topbaş yoğun bakıma kaldırıldı.
Sağlık 04.12.2020, 09:12
2
16 Kasım'dan itibaren koronavirüs tedavisi gördüğü belirtilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eski Başkanı Dr. Kadir Topbaş'ın yoğun bakıma alındığı açıklandı. Oğlu Ömer Topbaş tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“16 Kasım'dan beri Covid tedavisi gören Babamız Kadir Topbaş bu sabah yoğun bakıma alındı. Doktorlar önümüzdeki saatlerde şu an uygulanan basınçlı oksijen desteğinden pozitif bir ilerleme kaydedilemezse entübe etme durumunda kalabileceklerini söylüyorlar. Bu zor anımızda arkadaşlarımız, dostlarımız ve sevenlerinden dua bekliyoruz. Sizlerin duası ve Allah'ın izniyle babamızın kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun.. “
EKOVİTRİN HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
EKOVİTRİN HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)
6°
sisli
Sayfalar Tümü