Hydrafacial İle Cilt Tedavisine Hazır Mısınız?

Kozmetik ürünler ile elde edemeyeceklerinizin tamamını bu işlem sayesinde elde etmiş olacaksınız. Tam anlamıyla mucize olarak karşımıza çıkan ve ışıl ışıl canlanmış ve toparlanmış bir yüze sahip olmanızı sağlayan hydrafacial ile artık kötü lekelere de son vereceksiniz. Dünya çapında kabul görmüş olan ve ayrıca FDA onaylı cihazlar ile yapılan bu uygulama ile ciltte toparlanma, leke tedavisi ve akne problemleri ile birlikte ince kırışıklıkları da gidermiş olacaksınız. Böylelikle cildi sıkılaştırdığını da söyleyebiliriz.

Kadınların her zaman başına bela olan cilt lekelerinden uzunca bir süre kurtulmaları da bu sayede yani hydrafacial ile mümkün olacaktır. Kalıcılığı ise düzenli bakımlar ile mümkün olacağından dolayı, işlem sonrasında neler yapılması gerektiği uzmanlar ile görülebilirsiniz. Üstelik İstanbul’da hydrafacial fiyatları sağladığı imkanlara göre oldukça uygun fiyatlara geliyor ve tüm bunlar ile mükemmel sonuçlar almış oluyorsunuz.

Hydrafacial Hangi Cilt Tipine Uygun

Diğer uygulamalara nazaran bir çok avantajı bulunan hydrafacial, başta acısız, pratik ve son derece güvenli olarak yapılmaktadır. Zaten kadınlar arasında konuşulduğu için, çok hızlı bir şekilde tüm dünyaya yayılmış ve dünya kadınları tarafından çok sık tercih edilir hale gelmiştir. Aynı zamanda tamamen kişiye ve kişinin cilt tipinin özelliğine göre çeşitli içerikteki solüsyonlar sayesinde her cilt tipine uygun hale gelmektedir. Yani cilt tipinizin ne olduğu ya da renginin ne olduğu veya cilt üzerinde ki lekelerin ne kadar çok olduğu önemli değildir.

Önemli olan uygulamanın en doğru şekilde yapılması ve kişide ki etkisinin de en iyi hale getirilmesidir. Bunun için de solüsyonlar hazırlanıyor ve sizin cilt tipinize göre hazırlanan bu solüsyonlar sayesinde tam etki elde etmeniz sağlanıyor. Hem yağlı, hem karma hem de kuru cilt yapısındaki herkes için de uygundur.

Vakumlama, temizleme ve nemlendirme işlemini yapan hydrafacial, ayrıca yağ- nem dengesini de sağlamaktadır. Bu özellikleri ele alındığında, 5 farklı işlemin tek bir işlem ile yapılıyor olması nedeni ile devrim niteliğinde olduğunu da söyleyebiliriz. Aşama aşama cildinizde istediğinizi elde etmenizi sağlıyor olması nedeni ile artık cildinizin pürüzsüz ve bebek gibi bir hale gelmesini sağlayacak ve bunu ise hiçbir sorun yaşamadan, sağlıklı bir cilde sahip olarak yapmış olacaksınız.

Hydrafacial İle Sağlıklı Bir Cilde Sahip Olun

Cilt yapısına göre değişkenlik gösteren işlem süreci bulunuyor. Bu işlem süreci hem seanslara etki ediyor, hem seans süresini etkiliyor, hemde solüsyon içeriğine de etki ediyor. Tabii ki doğal olarak hydrafacial fiyatları da buna karşın artıyor ya da düşüyor. Özellikle uzun yıllardır bakıma ihtiyaç duyan ciltler için kombine işlemlerle de bulunuyor. Bu işlemin yapılması durumunda zamana göre etkisi maksimum düzeyde olur. Bu noktada hangi cilt tipine sahip olunduğu danışan tarafından değil, uzman tarafından önem arz eder.

Kısacası tüm her şey güzellik uzmanına bağlıdır. Doğru güzellik uzmanı ile işinizi halletmeniz gerekiyor. Bunun için de hydrafacial yaptıranların yorumlarını okuyabilirsiniz. Ayrıca sitelerini inceleyerek sağladıkları imkanları inceleyebilir, cep telefonu ya da whatsapp üzerinden görüşebilirsiniz. Bu görüşmelerin hepsi yüzeysel bilgi almak içindir.

Sonuçta sizin cildinizi gerçek bir gözle görmeden neler yapılacağı bilinmez ve hydrafacial fiyatları da belirlenmez. Bir çok kişi internet üzerinden en fazla fiyatları arıyor olsa da, bu yanlıştır. Önemli olan fiyat değil, sorunsuz bir şekilde cilt bakımı yaptırmak olmalıdır.

Cilt türüne göre belirlenen işlemler, güzellik uzmanı tarafından hazırlanarak size sunulur. Bu sayede yapılacakların tamamını da öğrenmiş olursunuz. Genel olarak hydrafacial cilt bakımı işlemleri ile bir çok sorundan da kurtulmuş olacaksınız. Ciltte oluşan kirleri arındırır. Led uygulama ile ciltteki bakteriler giderilir. Uygulama esnasında acı ağrı olmayacağı gibi, kızarıklık, şişme ya da tahrişte olmayacaktır. Bazı hassas ciltlerde uygulama sonrasında hafif kızarıklık olabilir ama bu da kısa sürede geçici olmaktadır.

Neden Hydrafacial Yaptırmalıyım?

Yukarıda yazdıklarımız herkes tarafından bilinmekle birlikte, hydrafacial sayesinde yüzünüzde ki büyük gözeneklerin de daralması sağlanır ve akne ile siyah nokta oluşumunu da doğal olarak engellenir. Ciltteki kırışıklıkların, çizgilerin ve lekelerin giderilmesi sağlanır. Genel olarak 30 yaş üstünde ki kadınlar tercih ediyor olsa da, her yaşa ve her cilt tipine uygundur. Cilt bakımı sonrasında kişinin herhangi bir şey yapmasına ya da beklemesine gerek kalmaz. Çünkü ilk hafta gözle görülür değişiklikler yaşanmaya başlanır ve sadece birkaç hafta sonra etkisi çok daha fazla görünmeye başlar.

Tabii ki tüm bunlar düzenli olarak belirlenen seanslara katılmanız ile birlikte mümkün olacaktır. Ayrıca bu uygulamanın hiçbir yan etkisinin de olmaması kadınları daha çok cezb etmektedir. Bunun yanın henüz birinci seansta etkisini görmeye başlarsınız. Cilt bakım işlemi sadece 30 dakika sürdüğü için gün boyu esir olmamış olursunuz. Bir hafta arayla yapılacak seanslar, toplamda 4 ile 6 seansa kadar uzayabilir. Sonrasında cildinizde ki yenilenmeyi tüm herkes görmüş olacaktır. Ayrıca tüm cilt bakım uygulaması bittikten sonra güzellik uzmanları ayda bir kez tekrarlanmasını tavsiye eder.

Hydrafacial Cilt Bakım Fiyatları Ne Kadar?

Yeni nesil medikal teknolojiler arasında yer alan bu uygulama da yapılacak işlemlere göre ve ayrıca kullanılan solüsyon çeşitliliğine göre fiyatlarda değişkenlik olmaktadır. İlk seansta bile gözle görünür fark elde edeceğiniz hydrafacial, genel olarak 200 TL ve 2000 TL arasında bir değişim gösterir.Çünkü burada en önemli olan nokta cilde uygulanacak işlemdir. Eğer hydrafacial cilt bakımı yaptırdıysanız ve düzenli seanslara katılıyorsanız, sizin için seans ücretleri aylık sadece 200 TL'ye denk gelecektir. Ancak yıllardır hiçbir işlem yapılmamış ve hatta kremlerle dahi bakım yapılmamış ciltlerde bu durum cilt tipine göre 2000 TL'de olabilir.

Güzellik ve bakım adına her gün gelişen teknoloji sayesinde, farklı bir çok yöntem bulunuyor. Profesyonel medikal cihazları sayesinde, cildimizde ki yılların yorgunluğundan kurtulabiliyoruz. Bugün Türkiye'de kadınlar arasında tercih edilen ve ilk sırada yer alan hydrafacial, tam anlamıyla istediğiniz cilt bakımını yaptırmanızı sağlıyor. Cildimiz hem güzelliğini yerine getirecek ve hemde daha sağlıklı olmasını da sağlamış olacaksınız.

İşte hydrafacial cilt bakım yöntemi ile hiçbir sorun ile artık karşılaşmayacak ve cildinizin hak ettiği değeri en doğru şekilde vermiş olacaksınız. Cildinizi derinlemesine temizleyerek profesyonel bir bakım sağlayan ve sağlık sorunlarını da ortadan kaldırarak, daha sağlıklı, genç, kırışıklıklardan arınmış bir cilde sahip olmanızı sağlayan bu uygulama ile bebek gibi cildinizin tadını çıkarmış olacaksınız. Henüz birinci seansta bile belirgin fark oluşturarak, bakım işleminizi çok sık aralıklarla yapmanızı önler. Cildi rahatlatarak ferah bir görünüme kavuşturur. Sizler de cildinizin daha parlak, canlı, genç ve dinamik bir görünüme kavuşmasını, cildinizdeki tüm deformelerden kurtulmak ve cildinizi yenilenmesini istiyorsanız, kesinlikle kendinizi şanslı hissedebilir ve uygun hydrafacial fiyatları ile seanslara hemen katılabilirsiniz.

Hydrafacial Hangi Ciltlere Yapılmalı?

Yağlı cilt, kuru cilt ve hassas cilt tipleri için uygun olan hydrafacial cilt bakımı, yapmış olduğu derinlemesine temizlik nedeniyle tercih edilmektedir. Dünyanın her yerinde tercih edilen bir cilt bakım uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Ancak şunu da belirtelim ki, burada aslında yapılan işlem farklı cihazlar ile de yapılıyor. Cihazların gücüne, sağladıklarına göre işlem ismi cihaz ismi ile aynı oluyor. Yani hydrafacial aslında işlem yapılan cihazın ismidir.

Ancak etkisi o kadar fazla ki, bu nedenle uygulama da o isimle anılmaktadır. Hatta Hollywood cilt bakımı ya da Amerikan cilt bakımı diyenleri dahi bulabilirsiniz. Dünyanın her yerinde bulunan bu cihaz, cildin ihtiyaçlarının tamamını karşılıyor. Yüz bölgesinde, boyun ve dekolte bölgesindeki kırışıklıkları gidermeye yardımcı olur. Vitamin mineral içerikli peeling uygulamaları ile cildi rahatlatır. Tüm cilt tipleri için hydrafacial uygundur.

Cildin ihtiyacı kişiden kişiye değiştiği için, uygulamanın süreci ve şekilleri de değişiyor. Ablatif lazer uygulaması 1-2 seans, non ablatif lazer uygulaması 4-8 seans sürdüğü gibi, haftada bir olarak yapılan seanslar ise ortalama 4, 6 ya da çok daha zorlu ciltler için 8 seansa kadar çıkmaktadır. Seans süreleri ise ortalama 30 dakika ile 45 dakika arasında değişebilmektedir. Kolay hızlı ve pratik bir teknik olan hydrafacial uygulamasının tüm detayları bilgi amaçlı verilmiştir, daha ayrıntılı bilgi için uzmanlar ile görüşmelisiniz.