banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Benzinde 19 kuruş indirim bekleniyor
Benzinde 19 kuruş indirim bekleniyor
Çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 22 Eylül Altın fiyatları
Çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 22 Eylül Altın fiyatları
Piyasalara analitik bakış
Piyasalara analitik bakış
Maske üretiminin yüzde 80'i merdiven altı
Maske üretiminin yüzde 80'i merdiven altı

Huzurlu lohusalık mümkün ama nasıl?

Anneler kendi içlerine dönmeli ve duygularını dinlemeli

Sağlık 22.09.2020, 10:27
2
Huzurlu lohusalık mümkün ama nasıl?

Anne adaylarının gebelik boyunca tüm hazırlıklarını bebeklerin sağlığı ve ‘büyülü kavuşma anı’ için yaparken, doğum sonrası süreçle ilgili farkındalık geliştirmeleri de mühim. Peki duygusal dalgalanmaların yoğunlaştığı bu döneme nasıl hazırlık yapılabilir? Annelerin yol arkadaşı Uni Baby ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Campalle Doğuma Hazırlık Kampı’nda konuşan Klinik Psikolog İrem Polat, lohusalığın psikolojik etkilerine yönelik önemli tavsiyeler verdi.

Uni Baby ana sponsorluğunda 19-20 Eylül tarihleri arasında Sapanca’da düzenlenen doğuma hazırlık kampı Campalle’de ebeveynlere ‘Huzurlu Lohusalık’ başlığıyla bir konuşma yapan Klinik psikolog İrem Polat, birçok ailenin gebelik sürecinde daha çok hamilelik ve doğum anına odaklandığını, ancak sonrasındaki lohusalık döneminin atlandığını belirtti. Bu sürece duygusal olarak hazırlanmak gerektiğini vurgulayan Polat, “Aslında çok planlanmayan, ruhsal anlamda yatırım yapılmayan ama oldukça önemli bir dönem var. O da doğumdan sonraki süreç. Pek çok ebeveyn doğumdan sonra böyle bir dönem olduğuna dair hiçbir fikrinin olmadığını söylüyor” dedi.

Yorumlar (0)
23°
az bulutlu
Namaz Vakti 22 Eylül 2020
İmsak 05:19
Güneş 06:45
Öğle 13:02
İkindi 16:27
Akşam 19:09
Yatsı 20:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Hatayspor 2 4
7. Antalyaspor 2 4
8. Fenerbahçe 2 4
9. Kasımpaşa 2 3
10. Sivasspor 2 3
11. Erzurumspor 2 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Çaykur Rizespor 2 0
20. Ankaragücü 1 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Tuzlaspor 2 4
3. Samsunspor 2 4
4. Adana Demirspor 2 4
5. Adanaspor 2 4
6. Balıkesirspor 2 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. Bandırmaspor 2 3
10. İstanbulspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Ümraniye 2 3
13. Akhisar Bld.Spor 2 1
14. Altay 2 1
15. Boluspor 2 1
16. Eskişehirspor 2 1
17. Giresunspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Wolverhampton 1 3
8. Brighton 2 3
9. Aston Villa 1 3
10. Leeds United 2 3
11. Chelsea 2 3
12. Newcastle 2 3
13. Man City 0 0
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. West Ham 2 0
17. Sheffield United 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0
banner388banner378