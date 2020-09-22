Huzurlu lohusalık mümkün ama nasıl?

Anne adaylarının gebelik boyunca tüm hazırlıklarını bebeklerin sağlığı ve ‘büyülü kavuşma anı’ için yaparken, doğum sonrası süreçle ilgili farkındalık geliştirmeleri de mühim. Peki duygusal dalgalanmaların yoğunlaştığı bu döneme nasıl hazırlık yapılabilir? Annelerin yol arkadaşı Uni Baby ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Campalle Doğuma Hazırlık Kampı’nda konuşan Klinik Psikolog İrem Polat, lohusalığın psikolojik etkilerine yönelik önemli tavsiyeler verdi.

Uni Baby ana sponsorluğunda 19-20 Eylül tarihleri arasında Sapanca’da düzenlenen doğuma hazırlık kampı Campalle’de ebeveynlere ‘Huzurlu Lohusalık’ başlığıyla bir konuşma yapan Klinik psikolog İrem Polat, birçok ailenin gebelik sürecinde daha çok hamilelik ve doğum anına odaklandığını, ancak sonrasındaki lohusalık döneminin atlandığını belirtti. Bu sürece duygusal olarak hazırlanmak gerektiğini vurgulayan Polat, “Aslında çok planlanmayan, ruhsal anlamda yatırım yapılmayan ama oldukça önemli bir dönem var. O da doğumdan sonraki süreç. Pek çok ebeveyn doğumdan sonra böyle bir dönem olduğuna dair hiçbir fikrinin olmadığını söylüyor” dedi.