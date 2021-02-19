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Huzurevlerinde ikinci doz aşılama devam ediyor

Covid-19 salgınının önüne geçilmesi için aşılama çalışmaları hız kesmeden sürdürülüyor. Ankara’da huzurevlerinde ikinci doz aşılama işlemlerine bugün de devam edildi.

Sağlık 19.02.2021, 13:43
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Huzurevlerinde ikinci doz aşılama devam ediyor

Covid-19 salgınının önüne geçilmesi için aşılama çalışmaları hız kesmeden sürdürülüyor. Ankara’da huzurevlerinde ikinci doz aşılama işlemlerine bugün de devam edildi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında “Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi”ne göre devam eden aşılama çalışmaları hız kesmeden sürdürülüyor. Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde huzurevi sakinleri, geçen ay ilk doz aşılarını olmuştu. Aradan geçen 28 günlük sürecin ardından ikinci doz aşılama işlemlerine bugün de devam edildi.

Huzurevleri Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri’ndeki ikinci doz aşılama hakkında bilgi veren Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan Koç, “Bugün tüm dünyada aşılama başladığını biliyoruz. Ülkemiz de ilk aşılama yapılan ülkelerden birisi. Aşı programının tamamen ücretsiz ve bütün vatandaşlara ücretsiz veriliyor olması da ülkemizin diğer ülkelere göre öne çıkaran özelliklerden birisi. Ülkemizde her zaman engelli ve yaşlıları bütün hizmetlerde öncelikli kılan bir anlayış gereği yaşlılarımız ve engellilerimiz önceliklendirildi. İlk doz aşılarımız bütün kamu kurumlarında, özel sektörde ve belediyelerde yaşayan yaşlılarımızı, yine engelli bakım merkezlerindeki engellilerimizi kapsadı. Hizmet verenlerimiz sağlık çalışanlarından güvenlik görevlilerine kadar, bakım personellerinden temizlik hizmetlilerine kadar kurumdaki tüm personellerimiz aşılandı. Büyük bir aşılama programı hayata geçmiş oldu. Aşılamadan sonra herhangi bir sorun yaşamadık. Aşılamayla ilgili süreçlerimiz tamamlandı. Birinci aşılamada 87 bin gerek yaşlımız, engellimiz ve hizmet veren personellerimiz aşılandı. Bugün ise ikinci doz aşımız yapılıyor. Yine bütün huzurevlerinde kalan yaşlılarımız, engelli bakım merkezlerinde kalan engellilerimiz ve onlara hizmet veren personellerimizin tümü aşılanacak. İnşallah ikinci aşımızdan sonra 15-20 günlük bağışıklanmayla ilgili antikor oluşması süreç geçecek. Ondan sonra 18-24 Mart Yaşlılar Haftası’nda umuyoruz ki Bilim Kurulu üyelerimizle istişarelerimiz sonucunda yaşlılarımız bu yıl sevdikleriyle buluşabilir ümidi taşıyoruz. İnşallah bu aşılama sonrasında tüm yaşlılarımız bir yıl aradan sonra sevdikleriyle buluşabilme noktasında inşallah müjdeyi de Bilim Kurulu’yla birlikte vermeyi arzu ediyoruz” diye konuştu.

“Allah devletimize zeval vermesin, bir değil bin kere razı olsun”

Çankaya Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan 86 yaşındaki Zehra Gökalp, aşılama çalışmalarından çok memnun olduğunu dile getirerek, “Çok iyiyiz, iyi bakılıyoruz, kendimizi güzel koruyoruz. Aşımızı da olduk, her şeyimiz muazzam. Hiçbir sorunumuz yok. Herkesin olması lazım. Allah devletimize zeval vermesin. Kazanlıyım, oraya gideriz, çoluğumuzun çocuğumuzun yanına gideriz. Allah bir değil bin kere razı olsun. Allah zeval vermesin, her zaman duacıyız” ifadelerini kullandı.

Huzurevi sakinlerinden 76 yaşındaki Kubilay Doğruer isr, “Covid-19 döneminde yetkililer burada bize gereken talimatları verdiler. Elinizi yıkayacaksınız, hijyen sağlayacaksınız, mesafeyi sağlayacaksınız dediler. Biz de televizyonlarda izledik, bu dediklerine uyduk. Benim duyduğum kadarıyla burada hiçbir kayıp olmadı. Sağlıklı bir şekilde yürüttük. Gezilere ihtiyacımız var. Refakatçi huzurunda bizi bazı yerlere götürsünler, çok sıkıldık. Hiçbir sıkıntı olmadı, tavsiyelere uydu burada herkes gerçekten. Yetkililerimiz çok muazzam koruyorlar, biz de birbirimizi ikaz ediyoruz. İtiraz etmeden uyuyoruz. Ben şu anda çok iyiyim, diğer vatandaşlara diyorum ki hiç korkmadan devlete güvensinler, yapılan hizmetten memnun kalsınlar” dedi.
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