Hurma Detoksu Nedir ? Nasıl Uygulanır ?

Neden Hurma Meyvesini Kullanıyoruz?

Eski öğretilerde de bildiğimiz üzere, sadece hurma ve su ile yıllarca yaşamak mümkün. Doğanın bizlere bu kadar besleyici ve yüksek lifli bir besin sunması, diyet yaparken de işimizi biraz kolaylaştırıyor. Çünkü, diyet yapmaya yeni başladığımızda sürekli hissedilen açlık hissi, hurma gibi besleyici ve yüksek lifli bir besin ile bastırılabilinir.

Aynı zamanda, içerisinde bulunan protein, yağ, şeker ve mineraller ile diyet yapan bir kişinin günlük ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayacaktır. Vitamin bakımında da zengin olan hurma, C, B1, B2, A vitaminlerini ve niasin içermektedir.

Hurmanın Faydaları Nelerdir?

Yakın zamanlarda yapılan araştırmalara göre, yüksek lif içeren besinlerle beslenen bireylerin kolon, rahim ve göğüs kanserine yakalanma olasılığının da düştüğünü gözlemlediler. Buna ek olarak, öğünlerinin büyük bir miktarını hurma oluşturan Arap toplumlarında da, kalp hastalıkları ve kanser vakalarının düşük seviyesi, bu araştırmayı desteklemektedir.

Hurmanın, kan damarlarını yumuşatıcı etkisi olduğu da çalışmalar arasındadır. Böylece, damar sertliği ve kolesterol şikayeti olan bireylerde, doktorlarına danıştıktan sonra tüketmeleri önerilir.

Yüksek Antioksidan Oranına Sahip

Besleyici değerleri bir yana, hurma güçlü bir antioksidan kaynağı olarak bağışıklık sistemimize katkıda bulunuyor. Saklandıklarında bozulmaya elverişli bir çok meyvenin yanı sıra hurma, soğuk bir ortamda depolandığında antioksidan değerini arttığı bilinmektedir. Böylece hücre yenilenmesinde etkili bir rol oynaması kaçınılmazdır, içeriğindeki B vitamini ile birlikte cilt tahrişi ve yaralanmalarında onarıcı görev alır.

Diyabet Hastaları Hurma Yiyebilir mi?

Birleşik Arap Emirlikleri Üniversitesi’nin 2011 yılında, yaygın olarak piyasada satışa sunulan 5 farklı hurma üzerinde yaptıkları araştırmaya göre hurma, glisemik indeksinin düşük olduğuna karar vermişlerdir. Daha da açıklamak gerekirse, kandaki şeker ve insülin oranlarında düşük seviyede oynamalara sebep olduğunu gözlemlemişlerdir.

Hurma, aynı zamanda kan şekerini regüle edebilen nadir bir meyvedir. İçerisinde bulunan fruktoz şekeri, bireye yüksek miktarda enerji ve ısı enerjisi kazandıran, aynı zamanda kolayca parçalanabilinip kullanılan bir şeker türüdür. Böylece kan şekerini hızlı yükseltmeyerek, kalp, göz, böbrek dostu bir meyvedir.

Hurma Detoksu Tarifi

Unutulmamalıdır ki, buradaki amacımız vücudumuzu şaşırtmak ve diyete başlamadan önceki birkaç gün ödemden kurtulup, kolay bir geçiş sürecine adapte olmak.

Kahvaltı: 1 fincan sütlü kahve + 2 adet hurma + 2 tüm ceviz

Öğle: 1 kase yoğurt + 2 adet hurma

Ara Öğün: 2 parmak kalınlığında peynir + 2 adet wasa ya da form etimek

Akşam: 1 kase yoğurt + 2 adet hurma

Önemli Hatırlatmalar

Hamile ve emziren anneler

Hipoglisemisi olanlar yapmaz.

2 günden fazla yapılmamalıdır.