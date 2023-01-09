HPV virüsü ve bulaşma nedenleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Abdullah Kurhan, rahim ağzı kanseri tanısı konulmuş insanların yaklaşık yüzde 85-90’ında HPV 16-18 pozitifliğine rastlandığını söyledi.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Abdullah Kurhan, HPV virüsü hakkında önemli bilgiler verdi. Opr. Dr. Abdullah Kurhan, "HPV virüsü (Human papilloma virüs) kişiden kişiye geçen bir enfeksiyon kaynağıdır. Her HPV virüsünü kapan hasta rahim ağzı kanserine tutulmuş anlamına gelmemektedir. HPV virüsünün tipi, eşlik eden başka bir smear anomali varlığında kişileri tetkik etmek gerekmektedir. Yüksek riskli HPV denilen özellikle 16-18 pozitifli olan veya düşük riskli HPV taşıyıcısı olup smear anomalilikleri sahip olan kişilere ileri tetkik anlamında değerlendirilmektedir. Hastalara ileri tetkik anlamında kolposkopi denilen rahim ağzını büyüterek çeşitli boyalar ile müdahale edilerek herhangi bir hücresel anomalilik var mı ortaya çıkarılmak için yapılan bir testtir. Kolposkopi işlemi anestezisiz veya anesteli olarak yapılıp aynı gün hastanın taburcu olabileceği teşhis ve tedavinin uygun olabileceği kolay basit bir yöntemdir. Kolposkopi sırasında yapılan biyopside anomalilik çıkarsa HPV virüsü rahim ağzı kanseri veya öncüllerine dönüşmüş transforme olmuş olabilmekte ve rahim ağzının bir kısmının alınması yada rahminin alınması veya sadece takip edilmesiyle HPV takip ver tedavisini yapmak çok kolay ve mümkündür” dedi.

Her HPV virüsüne yakalanan insanın kanser hastası olmadığını belirten Dr. Kurhan, “HPV virüsünün yaklaşık 100 tipi mevcuttur. Bazıları dışarıda görülen kondilom denilen hastalıklara yol açarken, bazıları da rahim ağzı ve rahim ağzının içerisinde bulunan kanala ilişkin kanser yapma özelliği potansiyeller taşırlar. Rahim ağzı kanseri tanısı konulmuş insanlarda yaklaşık yüzde 85-90’ında HPV 16-18 pozitifliği vardır. Özellikle HPV 16-18 diye adlandırılan yüksek riskli taşıyıcıların mutlaka uzman doktor gözüyle değerlendirilmeli gerekli işlem ve tedavilerin yapılması şarttır. HPV DNA denilen testi 5 yıllık aralar ile yaptırmakta fayda vardır. Eğer düşük riskli HPV taşıyıcısı iseniz 2. yıl tekrardan HPV DNA testi yapılmalıdır. Bu test sonucunda tekrar HPV pozitifliği çıkarsa kolposkopi denilen işlemin yapılması uygun olmaktadır. HPV DNA ve smear testi hastaların cinsel hayata başladıktan sonra en geç 3 yıl içerisinde başlanmalı yaklaşık 30 ila 70 yaş arasındaki gurup düzenli aralıklar ile taranmalıdır” diye konuştu.

HPV virüsünden korunma yolları hakkında bilgi veren Opr. Dr. Kurhan, “HPV cinsel olarak aktif insanların yaklaşık yüzde 75 veya yüzde 80’inde pozitif olmaktadır. HPV 5 ila 10 yıl arasında kendiliğinden vücut tarafından elimine edilir, vücudun kendi immüm sisteminde sağlanabilmektedir. HPV’den korunmanın en etkili yöntemi cinsel olarak aktif hayata başlamadan önce 3 doz biçimde olan HPV aşılarının yapılmasıdır. HPV taşıyıcıları düzenli kontroller yapıldığı takdirde endişe edilecek herhangi bir rahatsızlığa yol açmaz" şeklinde konuştu.