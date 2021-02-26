Hong Kong’da Covid-19’a kaşı aşılamalar başlıyor

Hong Kong, Çin üretimi Sinovac korona virüs (Covid-19) aşılarının ülkeye ulaşmasının ardından ülke genelinde Covid-19’a karşı aşılamalara başlıyor. Hong Kong hükümeti aşılama kampanyasında, 7 milyon 500 bin varan nüfusunun tamamını aşılamayı hedefliyor.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında dünya genelinde birçok ülkede başlatılan aşılama kampanyalarına bir yenisi daha ekleniyor. Hong Kon hükümeti, geçtiğimiz hafta 1 milyon doz Çinli biyofarmasötik firması Sinovac tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının ülkeye ulaşmasının ardından ülke genelinde salgına karşı aşılama kampanyası başlatıyor. Hükümet, başlatılacak aşılama çalışmaları kapsamında 7 milyon 500 bin nüfusun tamamını aşılamayı planlıyor. Ülkede ilk aşamada ise aralarında 60 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarının yer aldığı öncelik verilen 2 milyon 400 kişiye, ülke genelindeki toplum merkezlerinde ve ayakta tedavi kliniklerinde aşılama yapmayı hedefleyen Hong Kong hükümeti, programın ilk 2 haftası için kayıtların dolduğuna dikkat çekti.

Hong Kong’a geçtiğimiz hafta Sinovac aşı teslimatının gerçekleşmesinin ardından Hong Kong Başbakanı Carrie Lam ve diğer üst düzey hükümet yetkilileri, programa duyulan güveni artırmak adına aşı dozunu ilk alanlar olmuştu. Aynı zamanda Hong Kong hükümeti, Sinovac, AstraZeneca ve Fosun Pharma firmaları ile 22 milyon 500 bin doz Covid-19 aşıları için anlaşmalar imzalamıştı.