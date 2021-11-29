Hollanda’da karantinadan kaçan çift uçakta yakalandı

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da korona virüs karantinasından kaçan çift uçakta polis tarafından yakalandı.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Schiphol Havaalanı’nda Covid-19 testi pozitif çıkan çift karantinaya alındıkları otelden kaçtı. Güney Afrika’dan ülkeye gelen Portekiz vatandaşı bir kadın ile İspanya vatandaşı erkek, İspanya’ya gitmek için bindikleri uçakta polis tarafından yakalandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, çiftin bir hastanede yeniden karantinaya alındığı belirtildi. Çiftin kimliklerinin ise açıklanmayacağı kaydedildi. Olayın ardından karantina otelinde güvenlik seviyesinin arttırıldığı ve polislerin konuşlandırıldığı öğrenildi.

Cuma günü Güney Afrika’nın Johannesburg ve Cape Town kentlerinden gelen ve karantinadan kaçan çiftin de aralarında bulunduğu toplam 600 yolcudan 61’inin Covid-19 testi pozitif çıkmıştı. Vakalardan 13’ünde ise Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron mutasyonu tespit edilmişti. Testleri pozitif çıkan yolcular bir otelde karantinaya alınmıştı.

Omicron mutasyonunun ortaya çıkmasının ardından Hollanda’da yetkililer Güney Afrika, Botsvana, Esvatini, Lesotho, Mozambik, Namibya veya Zimbabve’den gelen 5 bin yolcudan daha test yaptırmasını talep etti.

Hollanda’da Covid-19 önlemleri sıkılaştırılmıştı

Hollanda’da 20 binden fazla günlük vakanın tespit edilmesinin ardından salgına karşı alınan önlemlerin arttırılmasına karar verilmişti. 4 Aralık’ta sona erecek olan kısmi kapanmanın 2 hafta süreyle uzatıldığı duyurulmuş, temel ihtiyaç ürünleri satan işletmelerin 06.00-20.00 saatleri arasında, kafe, restoran, kuaför, sinema, tiyatrolar, müze, eğlence parkları ve spor salonları gibi işletmelerin ise 05.00-17.00 saatleri arasında hizmet vereceği belirtilmişti. Maçların seyircisiz oynanmaya devam edeceği aktarılan ülkede, eczaneler ve akaryakıt istasyonlarının saat kısıtlamasından muaf olduğu açıklanmıştı. Okullarda ise yüz yüze eğitimin devam edeceği ve ortaokullarda maskenin zorunlu olacağı ifade edilmişti.

Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 599 bin 579 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam 19 bin 317 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.