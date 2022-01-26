Hollanda’da Covid-19 tedbirleri gevşetildi

Hollanda’da Covid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan kapanma tedbirleri ile bazı kısıtlamaların kaldırılmasına karar verildi.

Hollanda’da korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan karantina tedbirinin kaldırılması ve bazı kısıtlayıcı önlemlerin gevşetilmesi kararlaştırıldı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Sağlık Bakanı Ernst Kuipers, kapanma ve sıkı tedbirlerin ardından düzenledikleri basın toplantısında yeni kararları açıkladı. Başbakan Rutte, "2 yıldır süren Covid-19 yasaklarını bugün itibariyle kontrollü bir şekilde kaldırıyoruz. Tüm aktiviteleri serbestleştiriyoruz. Bu kararları alırken risk alıyoruz ama bunu yapmak zorundayız. 2 yıl içerisinde sadece Covid-19 değil, ekonomik ve psikolojik olarak da zarar gördük. Artık yavaş yavaş onları da göz önünde bulundurmamız gerektiğini düşünüyoruz ve şuan itibariyle her yeri açıyoruz" dedi.

Alınan karar kapsamında ülke genelinde Covid-19 yasaklarının kaldırılmasının ardından bazı önlemler yine de alınmaya devam edilecek. Tüm mekanlar yerel saatle 05.00-22.00 arasında hizmet verecek ve vatandaşların evlerinde 4 kişiden fazla misafir kabul etmemeleri gerekecek. Ülkede, sinema, tiyatro, spor salonları gibi alanlar da Covid-19 kuralları dahilinde açılırken, kültür-sanat alanında düzenlenen etkinlikler en fazla bin 250 kişinin katılımı ve QR kod uygulamasıyla gerçekleştirilecek.

Hollanda’da toplu ve kalabalık alanlarda maske zorunluluğu ise devam edecek. 13 yaş üzeri bireylerde toplu taşıma, dükkan ve etkinlik alanlarında 1.5 metre mesafe uygulanmaması durumunda maske zorunlu olacak. 18 yaş altı çocuklarda temas durumunda hiçbir Covid-19 belirtisi olmadığı takdirde karantina uygulanmayacak. 3. doz aşısını yaptırmış ve 8 hafta içerisinde Covid-19 geçirmiş bir kişi ise yine temaslı olması durumunda karantina uygulamayacak.