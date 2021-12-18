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Yaralı maden işçisi korku dolu o anları anlattı: “Yaralı olduğumu fark etmedim, arkadaşlarıma yardıma koştum"
Hollanda’da artan Covid-19 vakaları ve Omicron mutasyonu nedeniyle yılbaşı öncesi karantina tedbirleri sıkılaştırılarak, yarından itibaren zorunlu olmayan tüm işletmelerin ocak ayı ortasına kadar kapatılmasına karar verildi.
Hollanda’da artan Covid-19 vakaları ve Omicron mutasyonu nedeniyle yılbaşı öncesi karantina tedbirleri sıkılaştırılarak, yarından itibaren zorunlu olmayan tüm işletmelerin ocak ayı ortasına kadar kapatılmasına karar verildi.
Sağlık 18.12.2021, 21:27
Hollanda’da artan Covid-19 vakaları ve Omicron mutasyonu nedeniyle yılbaşı öncesi karantina tedbirleri sıkılaştırılarak, yarından itibaren zorunlu olmayan tüm işletmelerin ocak ayı ortasına kadar kapatılmasına karar verildi.