HIV Pozitif Tanısı Konan Bir Kadın Tedavisiz Şekilde İyileşti..

Kan ve cinsel ilişki yoluyla kişiye bulaşan HIV virüsü, insan bağışıklık sistemine saldırarak onu zayıflatır. Bedenin enfeksiyonla oluşumu riskini artıran virüs, enfeksiyonun ilerlemesi sonucuna AIDS hastalığına yol açar. Modern tıp, bugüne kadar virüse sahip insanların kontrol altında yaşamalarını sağlayabiliyor olsa da halen bu virüse karşı kesin bir çözüm bulabilmiş değil.

Öte yandan tarih boyunca HIV virüsünden herhangi bir tıbbi tedavi almadan kurtulan insanlara son yıllara kadar hiç rastlanılmadı. Geçtiğimiz günlerde bu insanlar arasına bir yenisi daha eklendi. Arjantin’de 2013 yılında HIV Pozitif tanısı konan bir kadın, Annals of Internal Medicine’de yayınlanan yeni araştırmaya göre kök hücre aktarımına ihtiyaç duyulmadan virüsten kurtuldu.

HIV'nin izine rastlanılmadı:

Söz konusu kişinin durumu aslında en başından gizemliydi. Kadına 2013 yılında HIV Pozitif tanısı koyulmuş olsa da virüse dair herhangi bir belirti göstermiyordu. Yapılan testler, virüsün canlı olduğuna ve vücudunda çoğaldığına dair kanıt bulamadı. Kadının enfekte olduğunun tek kanıtı yalnızca antikorların varlığıydı.

2017 yılından bu ya araştırmacılar, kadından kan örnekleri almaya devam etti. Bir milyardan fazla hücrenin DNA’sı titizlikle tarandı, virüsün hâlâ saklandığına, uykuda olduğuna veya herhangi bir doğru anda ortaya çıkmaya hazır olduğuna dair işaretler arıyorlardı. Aynı testleri kadının Mart 2020’de doğumunun ardından plasentası için de gerçekleştirdiler.

Yapılan testlerin sonuçları dün yayınlandı ve kadında HIV’ye dair herhangi bir iz bulunmadığıaçıklandı. Bu da kadının ölümcül virüsü vücudundan herhangi bir ilaç ya da kök hücre tedavisine ihtiyaç duymadan attığına işaret ediyordu. Araştırmacılar, bu vakanın insan bağışıklık sisteminin HIV’i kontrol edecek ve tüm işlevsel virüsü ortadan kaldıracak kadar güçlü olabileceği konusunda umut verdiğini açıkladı.

HIV’den tedavisiz kurtulan tek vaka kadın değildi:

HIV'den tedavisiz bir şekilde kurtulan ilk kişi: Loreen Willenburg.

Gizliliğinin korunması için ‘Esperanza Patient’ olarak anılan kadın, HIV’den tamamen tedavisiz bir şekilde kurtulan ikinci vaka oldu. Bundan önceki vaka, ‘San Francisco Patient’ olarak adlandırılan Loreen Willenburg isimli bir kadındı. Öte yandan virüs, yalnızca iki vakada tedaviyle tamamen ortadan kaldırılmıştı. Bunlar da 90’lı yıllarda tedavi olan ‘Berlin Patient’ ve ‘London Patient’ isimli iki kişiydi.