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Hırvatistan'da kuş gribi salgını patlak verdi

Hırvatistan'da, bir çiftlikte kuş gribi salgınının patlak vermesi sonucu 4 bin 315 kanatlı hayvanın telef oldu.

Sağlık 26.11.2020, 11:23
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Hırvatistan'da kuş gribi salgını patlak verdi
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Hırvatistan, ülkenin kuzey kesimindeki bir çiftlikte kuş gribi salgınının patlak verdiğini duyurdu.

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün açıklamasına göre Koprivnica-Križevci bölgesindeki çiftlikte görülen H5N8 virüsü nedeniyle 4 bin 315 kanatlı hayvanın telef oldu.

Avrupa'da kuş gribi haberleri son dönemde daha sık gündemde yer almaya başladı.

Son olarak Fransa ve Danimarka’da kuş gribi vakalarının tekrar görülmesi üzerine bu iki ülke olası salgına karşı seferber oldu. Fransa’nın Korsika Adası’ndaki bir çiftlikte, kuş gribi görülmesi üzerine yüzlerce tavuk itlaf edilirken, Danimarka’da da ülkenin batısında görülen vakalar sonucu 25 bine yakın kümes hayvan itlaf edildi.

#kuş gribi #sağlık #Hırvatistan
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