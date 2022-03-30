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Hirsutizm nedir?

Hirsutizm, kadınlarda genital ve koltukaltı dışında androjen hormon üretiminin veya androjen hormonlara duyarlılığın artması sonucu meydana gelen erkek tipi kıllanmaya denir.

Sağlık 30.03.2022, 13:31
Hirsutizm nedir?

Aşırı tüylenme olarak da bilinen hirsutizm, kadınlarda çok fazla miktarda ve koyu renkte kılların uzamasına neden olan bir durumdur.

Özellikle yüz, göğüs ve sırt bölgesinde görülen aşırı tüylenme, hirsutizm kapsamında değerlendirilmektedir.

Genellikle başta testosteron olmak üzere aşırı miktarda erkeklik hormonlarının (androjenler) salgılanmasından kaynaklanmaktadır.

HİRSUTİZM BELİRTİLERİ

Hirsutizm sert yapılı ve koyu renkli vücut kıllarının aşırı uzaması olarak tanımlanmaktadır.

Kadın vücudunda özellikle yüz, göğüs, sırt, uyluk içleri ve karnın alt kısmında koyu renkli kalın tüylerin çıkması sık rastlanan bir durum değildir.

İleri düzey erkeklik hormonu artışı yaşanıyorsa ''virilizasyon'' adı verilen başka belirtiler de gelişebilmektedir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

Ses kalınlaşması 

Saç dökülmesi 

Akne oluşumu 

Meme boyutunda küçülme

Kas kütlesinde artış

Klitoriste genişleme

HİRSUTİZM NEDENLERİ

Aşırı tüylenmeye neden olabilen durumlardan bazıları şu şekildedir:

Polikistik over sendromu-PKOS

Cushing sendromu

Konjenital adrenal hiperplazi

Yumurtalıklarda veya adrenal bezde erkeklik hormonu üreten bir tümör

Minoksidil, danazol, testosteron, metenolon, dehidroepiandrosteron-DHEA gibi bazı ilaçlar

Androjen içeren topikal ürünler kullanan kişilere temas etmek

HİRSUTİZM TEDAVİSİ

Hirsutizm tedavisinde hedef, endokrin bozukluğunun düzeltilmesidir. Bu nedenle öncelikle altta yatan sorunu bulmak ve bu sorunun giderilmesine yönelik tedaviler geliştirilmek gerekmektedir.

Eğer hirsutizm, endokrin bozukluğundan kaynaklanmıyorsa, tıbbi tedaviye gerek duyulmamakta ve sadece lazer epilasyon yöntemiyle başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir.

Ayrıca hirsutizm sorunu yaşayan kadınların epilasyon, traş, ağda, lazer, elektroliz gibi uygun bakım rutini geliştirmesi de sağlıklı sonuçlar alınmasını destekleyebilmektedir.

Epilasyon ya da kişisel bakım yöntemleri söz konusu problemi gidermiyorsa doktor kontrolünde olmak şartıyla ilaç kullanılması gerekebilmektedir.

Tedavide kullanılan ilaçlar, doğum kontrol haplarını ve anti-adrojen ilaçları içermektedir. Bu ilaçların etkili olabilmesi için en az 6 ay kullanılması gerekmektedir.

#hirsutizm
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