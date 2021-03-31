Hırıltılı solunum varsa dikkat!

Kimi zaman belirti vermeyen bu hastalığa karşı uyanık olmak gerektiğini anlatan Acıbadem Ankara Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Hakan Kutlu, “Akciğerlerimizde aldığımız havayı, alveol denilen keseciklere taşıyan orta genişlikteki hava yolları olan bronşlarda görülen iltihap yani bronşit akut ya da kronik olabilir. Kronik bronşit uzun yıllar varlığını hissettirmeyebilir. Bu nedenle solunumla ilgili her soruna dikkatle yaklaşılmalı” diyor.

Bronşit genel olarak akut ve kronik bronşit olarak ikiye ayrıldığını söyleyen Dr. Hakan Kutlu, hastalığın nedenleri hakkında şu bilgileri verdi:

“Akut bronşitin başlıca nedeni virüsler ve alerjik nedenlerdir. Özellikle gribe yol açan influenza grubu virüsler, respiratuar sinsityal virüs (RSV) ve coronavirus, adenovirus, rhinovirus ön planda etken olan mikroorganizmalar. Nadiren çeşitli bakteriler de bronşit nedeni oluyor. Kronik bronşitte ise sigara kullanımı, toz, zehirli gazlar ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi kronik maruziyet ve iritasyon sonucunda bronş duvarlarının yavaş ancak devamlı şekilde kalınlaşması ve mukus (yapışkan sıvı) üretiminin artması söz konusudur.”

Benzer belirtiler görülüyor

Hem akut hem de kronik bronşitte genelde belirtilerin benzer olduğunu kaydeden Dr. Hakan Kutlu, “Bu belirtiler; balgamlı, derin bir öksürük ile nefes darlığı ve hırıltılı solunum olarak sıralanıyor. Bunlar dışında bazen ateş, iltihaplı balgam, burun akıntısı, baş ve boğaz ağrısı gibi üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları, kronik bronşitte ek olarak sık görülen ve tekrarlayan akciğer enfeksiyonları, sürekli yorgunluk hali, uzun süreli düşük kan oksijen seviyesi nedeni ile siyanoz denilen parmak uçlarında, dudaklarda görülen mavimsi cilt bulguları da görülür” dedi.

İyileşme süresi farklı oluyor

Bronşit tanısı kan tahlilleri, akciğer görüntülemeleri ve solunum fonksiyon testi ile konuyor. Tedavide esas yöntemin bronşite yol açan nedenli ortadan kaldırmak olduğunu vurgulayan Dr. Hakan Kutlu, “Gerektiğinde antiviral ve antibiyotik tedaviler, alerjiye yönelik anti-alerjikler ve sigara kullanımının azaltılması, sonlandırılması önemlidir. Aynı zamanda enflamasyon nedeni ile bronşlarda artmış olan mukus üretiminin ve bunların tıkaç görevi görmemesi için mukus üretimini azaltan ilaçlar, bol sıvı tüketimi de bronşit tedavisinde etkilidir” diye konuştu.

Akut bronşitin tedavi ile günler içinde hızlı bir şekilde gerilediğini belirten Dr. Hakan Kutlu, “Kronik bronşitte ise uzun süreli maruziyet nedeni ile ortaya çıkan şikayetlerin düzelmesi de haftaları hatta ayları bulabilir” dedi.