"Hipo hipo’ hastalığı 13 yıllık evlat hasretine engel olmadı

Şanlıurfa’da yaşayan Yıldız ve Metin Kaya çiftinin 13 yıllık çocuk özlemi, Diyarbakır’da aldığı tedavi sonucu son buldu. Gebelik müjdesini alan Kaya çifti, şimdi çocuklarını kucaklarına alacakları günü iple çekmeye başladı.

Şanlıurfa’da yaşayan 35 yaşındaki Yıldız Kaya, Hipo hipo (Hipogonadotropik Hipogonadizm), hastalığı nedeniyle 13 yıllık evliliği süresince çocuğu olmadı. Evlat hasretiyle birçok tüp bebek merkezine giderek tedavi olan ve bebek sahibi olamayan Kaya, arkadaş tavsiyesiyle Diyarbakır’a geldi. Eşi Metin Kaya ile birlikte Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e ulaşan çift, Çoksüer’e 3 başarısız aşılanmanın 1’de başarısız tüp bebek denemesinin olduğunu ve bebek sahibi olamadığını aktardı. Detaylı inceleme sonrası PRP ve akupunkturla tedavi yapan Prof. Dr. Çoksüer, tüp bebek denemesinde başarı elde etti. 13 yıllık hasretin sonucu pozitif olduğunu öğrenen çift, mutluluk gözyaşı dökmeye başladı.

"Hipo hipo" hastalığını tedavi ederek başarıya ulaştıklarını kaydeden Çoksüer, “Hastamız 13 yıldır çocuk isteğiyle bize geldi, daha önce birçok kliniği gezmiş ve aşılama yapmış bir türlü sonuç alamamış. Hastanın asıl şikayeti ilaçsız adet göremiyor, çocuğunun olmasına çok zor demişler. Hasta bizim kliniğimize geldi, detaylı olarak incelediğimizde yumurtalığı etkileyen hormonlar baskı altındaydı, buda hormonlarının düşük olduğunu, ilaçsız yumurtalarının gelişmediği yönünü gösteriyor. Hastayı önce bir akupunktur seansına aldık, rahim duvarında incelme olduğu için PRP uygulaması yaptık. Buradaki amacımız rahim duvarının güçlenmesini sağlamak. Ta ki bugün sonucu alıncaya kadar. Hastamız gebelik haberini aldı ve kesesi oluştu. Akupunktur ve PRP tedavisiyle tüp bebek yaptık ve sonucumuz başarılı çıktı" diye konuştu.

"Hasta bugün gözlerine inanamadı, evlerindeki matem havası bayram havasına dönüştü ve bu anı birlikte yaşadık" diyen Dr. Çoksüer, "13 yıllık çocuk özlemi sona erdirmenin gururunu yaşıyoruz. Ekibimizin başarısı, hasta şu anda müthiş derecede mutlu ve onu memleketine gönderiyoruz. Çocuk sahibi olmak isteyen herkes umutlu olsunlar, umutlarını yüreklerinde taşısınlar, umutlu olanlar sonunda başarıya ulaşıyor. Rabbim çocuk sahibi olmak isteyen herkesin kucağını çocuksuz bırakmasın, yeter ki doğru klinik, tedavi ve hekimi bulsunlar” şeklinde konuştu.

13 yıldır evlat hasreti çeken anne Yıldız Kaya, çok uzun süre tedavi aldığını, fakat çocuğu olmadığını vurguladı. Anne Kaya, “En son tüp bebek dediler, geçen yıl bir kez denedim olmadı, bu ikinci denemem. 3 defa aşılama yaptım. Hastalığım hipo hipo hastalığıydı. Çok şükür iyi ki geldik, Hakan Hocayı tanıdık, Allah ondan razı olsun. Müjdeyi aldık, 13 yıl sonra hasret bitiyor” diye konuştu.

Baba adayı Metin Kaya ise “Biraz karmaşık duygular, 13 yıl bekledik. İnşallah çocuğumuzu kucağımıza alırsak daha mutlu olacağız. Tartışmalar oluyordu, ama kader kısmet diyoruz. Allah’tan gelen hastalık gebelikle ilgili tartışmamız olmadı. Hayırlı zamanı bekliyorduk, rabbim onu da nasip etti. Evde çocuk yoktu şimdi olacak inşallah. Annem ve babamda torun istiyorlar, babalık duygusu başladı inşallah çabuk ve zahmetsiz geçer” şeklinde konuştu.