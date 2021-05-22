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Hindistan’dan Covid-19 hastalarına ‘tekerlekli yoğun bakım’ hizmeti

Hindistan’da artan korona virüs vakaları nedeniyle oksijen tüplerinde yaşanan sıkıntı devam ederken, hastalara oksijen sağlamak için tekerlekli yoğun bakım hizmeti başlatıldı. Hizmet kapsamında 5 yatak kapasiteli ve oksijen tüpleri gibi tıbbi ekipmanların bulunduğu bir araç tasarlandı.

Sağlık 22.05.2021, 17:36
Hindistan’dan Covid-19 hastalarına ‘tekerlekli yoğun bakım’ hizmeti

Hindistan’da artan korona virüs vakaları nedeniyle oksijen tüplerinde yaşanan sıkıntı devam ederken, hastalara oksijen sağlamak için tekerlekli yoğun bakım hizmeti başlatıldı. Hizmet kapsamında 5 yatak kapasiteli ve oksijen tüpleri gibi tıbbi ekipmanların bulunduğu bir araç tasarlandı.

Korona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalganın etkisiyle hastanelerde boş yatakların, ilaçların ve oksijen tüplerinin tükendiği Hindistan’da ‘tekerlekli yoğun bakım’ uygulamasına imza atıldı. Karnataka Eyaleti Karayolu Taşımacılığı Şirketi (KSRTC) tarafından başlatılan tekerlekli yoğun bakım hizmeti kapsamında 5 yatak kapasiteli bir araç tasarlandı. Aracın içinde acil tıbbi müdahale ekipmanı, bir jeneratör sistemi ve oksijen tüpleri bulunurken, söz konusu hizmetin eyalet genelinde uygulanması planlanıyor. Aracın tasarlanma nedeni ise Covid-19 hastalarının hastanelere götürülürken ihtiyaç duydukları oksijene daha kolay ulaşmalarına yardım etmek olarak açıklandı.
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