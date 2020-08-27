Hindistan’da son 24 saatte 75 bin korona vakası doğrulandı

Hindistan’da son 24 saat içinde 75 binden fazla yeni tip korona virüs vakası kaydedildi. Ülkenin günlük vaka sayısında rekor kırıldı.

Hindistan’da korona virüs yayılmaya devam ediyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saat içinde 75 bin 760’den fazla yeni korona virüs vakası ve bin 23 can kaybı bildirildi. Yeni tespit edilen sayılarla ülkenin toplam vaka sayısı 3 milyon 315 bin 17’ye yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 60 bin 652 oldu. Hindistan, ABD ve Brezilya’dan sonra dünya sıralamasında 3. sırada olmaya devam ediyor.