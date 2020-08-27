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Hindistan’da son 24 saatte 75 bin korona vakası doğrulandı
HİNDİSTAN’DA SON 24 SAAT İÇİNDE 75 BİNDEN FAZLA YENİ TİP KORONA VİRÜS VAKASI KAYDEDİLDİ
Sağlık 27.08.2020, 15:36
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Hindistan’da son 24 saat içinde 75 binden fazla yeni tip korona virüs vakası kaydedildi. Ülkenin günlük vaka sayısında rekor kırıldı.
Hindistan’da korona virüs yayılmaya devam ediyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saat içinde 75 bin 760’den fazla yeni korona virüs vakası ve bin 23 can kaybı bildirildi. Yeni tespit edilen sayılarla ülkenin toplam vaka sayısı 3 milyon 315 bin 17’ye yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 60 bin 652 oldu. Hindistan, ABD ve Brezilya’dan sonra dünya sıralamasında 3. sırada olmaya devam ediyor.
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