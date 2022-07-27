Hindistan’da sahte alkolden ölenlerin sayısı 38’e yükseldi

Hindistan’ın Gujarat eyaletinde sahte alkol tükettikten sonran hayatını kaybedenlerin sayısı 38’e çıktı.

Hindistan’ın batısındaki Gujarat eyaletinde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Eyalet yetkilileri, sahte alkolden ölenlerin sayısının 38’e yükseldiğini açıkladı. Polis Ashok Kumar Yadav, "Hastaneye kaldırılan ve sağlık durumu kritik olan kişilerden bazıları yaşamını yitirdi. Neredeyse seyreltilmemiş metil alkol tüketmişler" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde 6 kişi ise tutuklandı.

Hindistan’da alkol yasağı

Batı Bengal eyaletinde 2011 yılında 170’den fazla kişi, kaçak içki sonucu hayatını kaybetmişti. Resmi rakamlara göre her yıl Hindistan’da tüketilen 5 milyar litre alkolün sadece yüzde 40’ı yasal olarak üretiliyor. Hindistan’ın Bihar, Gujarat, Mizoram ve Nagaland eyaletlerinde alkol tüketmek ve satmak yasaklanmıştı.