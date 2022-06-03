banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Ukraynalı Energoatom, Moldova’ya elektrik tedarik edecek
Ukraynalı Energoatom, Moldova’ya elektrik tedarik edecek
Net döviz pozisyonu açığı Mart’ta azaldı
Net döviz pozisyonu açığı Mart’ta azaldı
Fıstıkçılardan baklavacılara tepki
Fıstıkçılardan baklavacılara tepki
Migren, psikiyatrik sorunlara yol açabilir
Migren, psikiyatrik sorunlara yol açabilir

Hindistan’da laboratuvarda gaz sızıntısı

Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletindeki bir ilaç laboratuvarında meydana gelen gaz sızıntısı sonucu 150 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sağlık 03.06.2022, 17:08
Hindistan’da laboratuvarda gaz sızıntısı

Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletindeki bir ilaç laboratuvarında meydana gelen gaz sızıntısı sonucu 150 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletine bağlı Anakapalle şehrindeki bir ilaç laboratuvarında gaz sızıntısı meydana geldi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, çalışanları tahliye ederek hastanelere kaldırdı. Anakapalle sağlık görevlisi Hemant Annabathula yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 150 kişi hastaneye kaldırıldı ve gözlem altındalar" ifadelerini kullandı.

Sızıntının nedeni henüz bilinmiyor.

Yorumlar (0)
26°
açık