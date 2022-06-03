Hindistan’da laboratuvarda gaz sızıntısı

Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletindeki bir ilaç laboratuvarında meydana gelen gaz sızıntısı sonucu 150 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletine bağlı Anakapalle şehrindeki bir ilaç laboratuvarında gaz sızıntısı meydana geldi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, çalışanları tahliye ederek hastanelere kaldırdı. Anakapalle sağlık görevlisi Hemant Annabathula yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 150 kişi hastaneye kaldırıldı ve gözlem altındalar" ifadelerini kullandı.

Sızıntının nedeni henüz bilinmiyor.