Hindistan’da Covid-19’da yeni rekor: 314 bin 835 vaka

Hindistan 314 bin 835 yeni Covid-19 vakası ile günlük vaka sayısında yeni bir rekor kırarken aynı zamanda dünyada en çok günlük vaka bildiren ülke oldu.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan’da günlük vaka sayıları yeni bir rekor kırdı. Hindistan Sağlık Bakanlığı’nın bugünkü verilerine göre son 24 saatte 314 bin 835 vakanın doğrulandığı açıklanırken, son gelişme Ocak ayında ABD tarafından bildirilen 297 bin 430 günlük vaka sayısını aşan Hindistan’ı bir günde en fazla sayıda vaka bildiren ülke konumuna taşıdı. Son 24 saatte rekor sayıda 2 bin 124 hastanın virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede salgın başından bu yana kaydedilen vakaların toplamı 15 milyon 930 bin 965’e, can kaybı bilançosu da 184 bin 672’ye ulaştı.

Mutasyon etkisi

Covid-19 enfeksiyonunda ikinci dalgayla mücadele eden Hindistan’da vaka sayılarında yaşanan patlamaya virüsün daha bulaşıcı olduğu belirtilen yeni mutasyonlarının neden olduğu tahmin edilirken, uzun süredir yeterli düzeyde finanse edilmeyen sağlık sisteminin de çökme noktasına geldiği belirtildi. Çok sayıda hastanede baş gösteren yatak ve oksijen sıkıntısının ise devam ettiği öğrenildi.