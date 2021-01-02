Hindistan’da Covid-19 aşısı ücretsiz olacak

Hindistan Sağlık Bakanı Harsh Vardhan yaptığı açıklamada, Hindistan’da korona virüs (Covid-19) aşılarının ücretsiz olacağını belirterek, “Sadece Yeni Delhi’de değil, ülke genelinde bedava olacak” dedi.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında dünya genelinde aşılama kampanyaları devam ederken, aralarında Hindistan’ın da bulunduğu birçok ülkede aşıların ücretli olup olmayacağı konusu akıllarda soru işaretleri oluşturuyor. Hindistan Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, Covid-19 aşılamalarını gözlemlemek için başkent Yeni Delhi’de ziyaret ettiği bir hastanede basına açıklama yaptı.

Ziyareti sırasında kendisine yöneltilen Covid-19 aşılarının Yeni Delhi’de ücretsiz olup olmayacağı hakkında soruları yanıtlayan Vardhan, aşıların ülke genelinde ücretsiz olacağını belirterek, “Sadece Yeni Delhi’de değil, ülke genelinde bedava olacak” dedi.

Hindistan vatandaşlarını Covid-19 aşılarının güvenliği ve etkisi hakkındaki yanlış söylentilere inanmamaları konusunda uyaran Bakan Vardhan, “Vatandaşlarımız söylentilere inanmamalılar. Aşıların testindeki ana kriterlerimiz aşıların güvenliği ve etkili olmasıdır. Bu konuda taviz verilmeyecektir. Benzeri söylentiler çocuk felci aşılamalarında da yayılmıştı. Fakat vatandaşlarımızın bu aşıları kullanması sayesinde Hindistan’da çocuk felci sona erdi” ifadelerini kullandı.

Hindistan, Oxford-AstraZeneca aşısına acil kullanım onayı vererek, dünyada bu aşıyı onaylayan ilk ülke oldu. Oxford- AstraZeneca aşısı ayrıca Hindistan’da onaylanan ilk aşı konumunda bulunuyor. Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinde, bu onayın ardından büyük bir aşılama kampanyasının da önü açılmış oldu.

Federal hükümet, Covid-19 aşısının Hindistan Genel İlaç Kontrolörü (DCGI) tarafından onaylanmasının ardından bu aydan itibaren aşılamayı tamamen başlatmayı planlıyor. Hindistan, önümüzdeki 6 ila 8 ay içerisinde 300 milyon vatandaşını aşılamayı hedefliyor.