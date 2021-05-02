Hindistan, virüs mutasyonlarını inceliyor

Günlük koronavirüs vaka sayısının 400 bini geçtiği Hindistan, pandemi nedeniyle zor günler yaşıyor.

Hint bilim insanları, ülkedeki vakalarda mevcut artışa neyin yol açtığını inceliyor.

Virüsün, bağışıklık sisteminden kaçarak daha bulaştırıcı özellik kazanabileceği belirtiliyor. Bu kapsamda, virüsün mutasyonlarını mercek altına alındı.

BAĞIŞIKLIK TEPKİSİNDEN KAÇMA İHTİMALİ

Vakalarda yaşanan dalgalanmadan Hindistan'da ilk tespit edilen "B.1.617" adlı mutasyonun sorumlu olup olmadığı araştırılıyor.

Yeni Delhi hükümeti tarafından kurulan bilimsel danışmanlardan oluşan bir forum, yetkililere koronavirüsün bazı örneklerinde "muhtemelen bağışıklık tepkisinden kaçabilecek" küçük mutasyonlar hakkında bilgi verdi.

Virolog Shahid Jameel, "Bazı örneklerde muhtemelen bağışıklık tepkilerini atlatabilecek bazı mutasyonların ortaya çıktığını görüyoruz." dedi.

VARYANT TAKİP ALTINDA

Söz konusu virüslerin laboratuvar ortamında test edilmesi gerektiğini vurgulayan Jameel,"Bu noktada, tehlikeli olabileceklerine inanmak için bir neden yok. Ancak takip etmek için işaretledik." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ilk olarak İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'da tespit edilen varyantlar için yaptığı gibi, Hindistan varyantını "endişe verici varyant" olarak ilan etmedi.

VAKADA ACI REKOR

Ancak DSÖ, 27 Nisan'da, genom dizilimine dayanan modellemenin, "B.1.617"nin Hindistan'daki diğer varyantlardan daha yüksek bir büyüme oranına sahip olduğunu gösterdiğini bildirdi.

Hindistan, dün ilk kez 400 binden fazla koronavirüs vakası bildirdi. Tırmanan vakalar, oksijen eksikliği ve hastanelerdeki yatak kapasitelerinin yetersiz kalmasına yol açarak, sağlık sisteminin çökmesine neden oldu.