banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Diyanet'teki ihraçların nedeni ne?
Diyanet'teki ihraçların nedeni ne?
Gıda devleri restoranlarını koronaya göre tasarlıyor
Gıda devleri restoranlarını koronaya göre tasarlıyor
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
KPSS'ye geç kalınca sınav ücretini geri istedi
KPSS'ye geç kalınca sınav ücretini geri istedi

Hindistan, dünyada en çok Covid-19 vakası görülen ikinci ülke oldu

HİNDİSTAN'DA YENİ TİP KORONA VİRÜS (COVİD-19) SALGININDA SON 24 SAATTE 90 BİN 82 VAKA TESPİT EDİLMESİ İLE TOPLAM VAKA SAYISI 4 MİLYON 204 BİN 613'E YÜKSELDİ. HİNDİSTAN, BREZİLYA'YI GERİDE BIRAKARAK DÜNYA GENELİNDE EN ÇOK VAKAYA SAHİP İKİNCİ ÜLKE OLDU.

Sağlık 07.09.2020, 10:39
4
Hindistan, dünyada en çok Covid-19 vakası görülen ikinci ülke oldu

Hindistan’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 90 bin 82 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 204 bin 613’e yükseldi. Hindistan, Brezilya’yı geride bırakarak dünya genelinde en çok vakaya sahip ikinci ülke oldu.

Hindistan’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının önüne geçilemiyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 90 bin 82 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 4 milyon 204 bin 613’e ulaştığı duyuruldu. Son veriyle birlikte Hindistan, Brezilya’yı geçerek dünya genelinde en çok korona virüs vakası bulunan ikinci ülke konumuna yükseldi.

Ülkede son 24 saatte korona virüsten bin 106 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının da 71 bin 642’e ulaştığı ifade edildi. Hindistan korona virüse bağlı en çok can kaybı yaşanan ülkeler sıralamasında ise ABD ve Brezilya’dan sonra üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Salgına rağmen ülkenin en işlek metroları yeniden açıldı

Hindistan’da vaka sayısındaki endişe verici artış sürerken, ülkenin en işlek metro ağı 5 ay aradan sonra yeniden hizmete alındı. Başkent Yeni Delhi’deki metro hatları yeniden kullanıma sunuldu.

Ülkede korona virüs bilançosundaki artış, hükümetin ekonomiyi yeniden açmak için kısıtlamaları kaldırmasıyla başlamıştı.

Yorumlar (0)
banner378
26°
açık
Namaz Vakti 07 Eylül 2020
İmsak 05:01
Güneş 06:30
Öğle 13:07
İkindi 16:43
Akşam 19:35
Yatsı 20:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25