Hileli bal sağlığımızı nasıl etkiliyor?

2020 hem insanlar hem de arılar için zor geçen bir yıl oldu. Bizler COVİD-19 ile mücadele ederken arılarda Varroa hastalığına karşı savaştı. İlkim değişikliğinden de etkilenen arılar kovanları dolduramadı maalesef. 40 yıllık bal üreticisi Ahmet Bağran Aksoy, “İlkbahar soğuk, yaz kurak geçtiğinden çoğu bölgede bal üretimi çok az oldu. Mevsimden etkilenmeyen arılar da hastalıktan etkilendi. Çam balının oluşmasını sağlayan Marchalina hellenica böcek türünde de toplu ölümler yaşandı. Şifa niyetine tüketilen bal ve arı ürünlerinde fiyatlarla birlikte sahteciliğin artması bekleniyor.” dedi.

“ARTAN FİYATLAR SAĞLIĞINIZDAN DAHA ÖNEMLİ DEĞİL”

Bal Uzmanı Ahmet Bağran Aksoy “Bu yıl beklenenin çok altında gerçekleşen bal hasadı sebebiyle bal alırken daha dikkatli olunmalıdır.” dedi. Fırsatçılara ve kötü niyetli kişilere dikkat çeken sektörün tecrübeli ismi Etabal Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağran Aksoy, Gerçek balı nasıl tanıyacağımız konusunda önerilerde de bulundu; “İşini hakkıyla yapan, gerçek bal üreticileri böyle zamanlarda zorlanırken, fırsatçılara gün doğuyor. Piyasaya, sahte ürün sürerek halkın sağlığını tehdit ediyorlar. Şifa bulacağım diye halkımız sağlığından olmasın. Düşük fiyata bal aldıklarını düşünerek eve bir kavanoz dolusu glikoz şurubu götürebilirler.” diyen Aksoy eklemelerde bulundu, “Artan fiyatlar yüzünden besin değeri yüksek ve tamamen doğal olan bal ve arı ürünleri tüketmekten vazgeçmeyin ve balınızı güvendiğiniz kişilerden ve markalardan tercih edin. Geçmişten bugüne şifa niyetine kullanılan ve vücuda faydalı etkisi Oxford Üniversitesince de kanıtlanmış gerçek baldan, artan fiyatlar sebebiyle vazgeçilmesi daha yüklü bir fatura çıkartabilir.” dedi.

GERÇEK BALI NASIL ANLARIZ?

Ahmet Bağran Aksoy; “Gerçek balı anlamanın bazı yolları vardır. Bunlardan en önemlisi balı bir laboratuvarda tahlil ettirmektir. Geleneksel yöntemlerde vardır bir balın sahte olup olmadığını anlamak için;

Balı bir bardak sıcak suya koyduğunuzda hemen çözülmemesi ve bütünlüğünü bir süre koruması gerekir.

Gerçek bal donar ama donan her bal gerçek bal değildir tabii ki.

Çam balı hariç bir çiçek balı hiç donmuyorsa zaten sahtedir. Fakat şunu belirtmekte fayda var gerçek bal sadece laboratuvarda tahlil edilerek anlaşılır. Bunun dışında anlamak çok zordur ve ciddi anlamda uzmanlık gerektirir.

Bu sebeple ben her zaman halkımıza güvenilirliği ispatlanmış kişilerden, markalardan bal ve arı ürünleri almasını öneririm. Evinden çıkamayanlar da yine bu kendini ispatlamış kişiler ve markaların online satış platformlarından ürün almalıdır.”

Bal uzmanı Ahmet Bağran Aksoy, her şeye rağmen, COVİD ortamında sonrası belli olmayan bu günlerde hiç bir zaman balı, gerçek bir balı hayatımızın merkezinden asla eksik etmeyelim dedi.