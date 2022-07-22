Hibiskus Çayını Kimler İçmeli? Kimler İçmemeli?

İlk olarak Güneydoğu Asya bölgesinde ve Kuzey Afrika bölgesinde çıktığı bilinmektedir. Şuan da ise birçok iklim bölgesinde son derece basit şekilde yetiştirilebilen bitkinin birçok bölümü kullanılmaktadır. İlaç olarakta kullanılsa da en fazla çay olarak kullanımı sağlanır.

Bilimsel adı Hibiscus sabdariffa olan bitkinin Türkiye'deki yöresel ismi ise hatmi çiçeğidir.

Hibiskus(Hatmi Çayı) Nasıl Hazırlanır?

Bu çay, son derece basit hazırlanır. Tek yapılması gereken bir su bardağı sıcak suya, bir tatlı kaşığı kuru hibuskus bitkisi konulmalı ve ortalama olarak 8-10 dakika süre demledikten sonra süzülmelidir. Tadı gayet güzeldir ve içimi kolaydır.

Ama ben tüm danışanlarıma bu bitkiyi su içimini kolaylaştırmak adına öneriyorum. Geceden 1 litre oda sıcaklığında suya 2 tane hibiskus çiçeği koyduğunuz zaman gün içinde su içmeyi ciddi şekilde kolaylaştırıyor.

Hibuskus(Hatmi Çayı) Kimler İçmemeli?

Bu çay zayıflatır mı? Sorusu gündeme çıktığından bu yana pek çok kişi bu çayı kullanmaya başlamıştır. Hal böyle olunca çayın kimler tarafından tüketilip tüketilmeyeceği konusu da son derece önem kazanmıştır.

*Tansiyon problemi yaşayan

*Kan şekeri düşük kişiler

*Gebeler ve emziren bireyler için önerilmemektedir.

*Kronik hastalık problemi bulunup, klorokin tarzı ilaç kullananlar ve doğum kontrol hapı kullananlar ise sürekli olarak hibiskus çayı içmemelidir. Kısa süreli içildiği zaman böyle bir etki söz konusu olmaz.

Hibiskus(Hatmi Çayı) Faydaları Nelerdir?

Bu çayın tansiyon, yağ birikimini eksilttiği ile ilgili çok sayıda çalışma varken, antidiyabetik etkisi ile ilgili yine aynı şekilde ciddi sayıda bilimsel makale bulunmaktadır.

Tansiyonu düşürdüğü için, yüksek tansiyon ve bununla birlikte olarak yaşanacak kalp problemlerini riskini en aza indirir.

Kolesterol düzenlemeye yardımcı olur

Yağ birikimini azaltır.

İçeceklere aroma verir.

Renklendirici olarak da kullanılır.