Hibiskus çayını doğru demlemek önemli

Diyetisyen Eda Balcı, Hibiskus çayının antioksidan özelliğiyle sağlığa son derece faydalı olduğunu belirterek, doğru demlemenin püf noktalarını paylaştı.

Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik bölümü Arş. Gör. Eda Balcı, Hibiskus çayına dair bilinmeyenleri anlattı. Hibiskus bitkisinin farklı yörelerde nar çiçeği, bamya çiçeği, roselle veya kerkede olarak bilinen bir bitki olduğunu belirten Balcı, ’’Hibiskus ilk olarak Güneydoğu Asya ve Kuzey Afrika’da ortaya çıkmıştır. Günümüzde de birçok yerde yetişmeye devam etmektedir.’’ dedi.

Günümüzde insanların, sağlıklı beslenmeye özellikle tıbbi özelliklere sahip besinlere ilgisinin hayli arttığına dikkat çeken Balcı, ’’Parlak kırmızı renkte ve oldukça lezzetli olan Hibsikus da bu besinlerden biridir. Genel olarak Hibiskus, içecek (soğuk veya sıcak) marmelat, reçel, puding ve dondurma üretiminde renklendirici ve aroma verici olarak kullanılmaktadır’’ diye konuştu.

Balcı, Hibuskus çayının insan sağlığı üzerine etkilerinin birçok çalışma ile ortaya konulduğunu hatırlatarak ’’Renginden de anlaşılacağı gibi antioksidan özelliği yüksek olan çaylardan biridir. Diğer bazı çaylardan farklı olarak kafein içermemektedir’’ ifadelerini kullandı.

Diyetisyen Eda Balcı, Hibiskus çayının faydalarını 6 maddede sıraladı:

Kan basıncını düzenler. İyi kolesterol denilen HDL kolesterolü yükseltir. Kötü kolesterol denilen LDL kolesterolü ise düşürür. Düzenli olarak Hibiskus çayı tüketimi bu etkilerin görülmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda içeriğinde bulunan “bioflavonoidler” arter duvarında plak birikimini önlemektedir.

Antioksidan özelliği ve C vitamini içeriğinin yüksek olmasından dolayı bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırmaktadır. Özellikle nezle, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkların tedavisinde etkilidir

Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını destekleyerek bağırsak gazları ve hazımsızlık sonucu oluşan şişliklerin tedavisinde ve kabızlık problemlerinde etkilidir.

Karbonhidrat emilimini yavaşlatarak kan şekerini dengeler. Bu özelliği sayesinde Hibiskus çayı zayıflama hedeflerinde kilo kaybını kolaylaştırır.

Yapısındaki flavonoidler sayesinde antidepresan özelliği gösterir. Zihinsel ve bedensel sakinleşmeyi sağlar.

Hibiskus çayı ile yapılan bir çalışmaya göre kanser hücrelerinin çoğalmasını yavaşlattığı kanıtlanmıştır.

’’Bitki çaylarında demlemenin doğru yapılması çok önemlidir’’ diyen Balcı, Hibiskus çayının nasıl demlenmesi gerektiğini de şu şekilde anlattı:

"1 su bardağı kaynamış sıcak suyun içerisine 1 tatlı kaşığı kadar Hibiskus eklenir ve 5 dakika kadar demlenir. Lezzet katması açısından içerisine tane karanfil, kabuk tarçın, portakal veya limon dilimi eklenebilir. Günde 2 fincanı aşmayacak şekilde tüketilebilir. Aşırı tüketimi zehirleyici etkiye sebep olabilir. Hamilelerin hibiskus çayı içmesi önerilmemektedir. Emziren kadınların ise mutlaka doktora danışarak tüketmeleri gerekmektedir."