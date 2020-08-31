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HES kodu olmayan buraya giremeyecek
SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GİRİŞLERDE HAYAT EVE SIĞAR (HES) KODU UYGULAMASI BAŞLATILDI.
Sağlık 31.08.2020, 16:50
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Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması başlatıldı.
Korona virüsü pandemisinde vaka sayıların artmasıyla kurumlar tarafından alınan önlemler artmaya başladı. Samsun’da da rengin kırmızıya dönmesi İl Sağlık Müdürlüğünü yeni önlemler almaya yöneltti. 1 Eylül tarihinden itibaren HES kodu olmayan vatandaşlar içeri alınmayacak.
Müdürlük tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “1 Eylül itibari ile kurumumuza girişte HES kodu uygulamasına geçilmiştir. Lütfen İl Sağlık Müdürlüğümüze girişte dijital veya sayısal HES kodunuzu görevlilerimize gösteriniz” denildi.
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