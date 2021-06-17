banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Moskova'da aşı zorunluluğu getirildi
Moskova'da aşı zorunluluğu getirildi
Fransa'dan flaş Türkiye kararı!
Fransa'dan flaş Türkiye kararı!
35 yaş ve üzeri vatandaşların aşılaması başladı
35 yaş ve üzeri vatandaşların aşılaması başladı
Şehit polisin kanı yerde kalmadı!
Şehit polisin kanı yerde kalmadı!

Herkes için propolis zamanı

Düzce Üniversitesi tarafından Analiz ve üretimleri yapılan Arı Mucizesi ürünleri “Herkes için propolis” zamanı diyerek her yaştaki vatandaşlar için yeni ürünler hazırladı.

Sağlık 17.06.2021, 12:10
Herkes için propolis zamanı

Düzce Üniversitesi tarafından Analiz ve üretimleri yapılan Arı Mucizesi ürünleri “Herkes için propolis” zamanı diyerek her yaştaki vatandaşlar için yeni ürünler hazırladı.

Düzce Üniversitesi tarafından Analiz ve üretimleri yapılarak Korona virüs salgını sürecinde vatandaşlar propolis ürünlerini beğenerek kullandı. Bu durum sonrasında Arı Mucizesi tarafından her yaşta vatandaşın kullanımı için yeni ürünler geliştirildi. Hem çocuklar, hem gençler hem de yaşlılar için “Herkes için propolis” zamanını başlatan Arı Mucizesi, yeni ürünleri vatandaşların beğenisine sundu. Propolis sprey, Kudret Narı Şurubu, Çocuklar için propolis şurup, Propolisli Omegalı Şurup ve Bal, Arı sütü, polen ile birleştirilen şurup vatandaşlara sunuldu.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
23°
parçalı bulutlu
banner493