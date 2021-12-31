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Herkes eğlenirken onlar yoğun bakım ünitesinde Covid-19 hastalarına nefes oldu

Antalya’da sağlık çalışanları 2022’ye girerken Covid-19 servislerinde hastaları için mücadelelerini sürdürdü. Yoğun bakım ünitesindeki görevlerini yeni yıla girerken aksatmayan sağlık çalışanları yakınlarıyla görüntülü konuşarak hasret giderdi.

Sağlık 31.12.2021, 23:22
Herkes eğlenirken onlar yoğun bakım ünitesinde Covid-19 hastalarına nefes oldu

Antalya’da sağlık çalışanları 2022’ye girerken Covid-19 servislerinde hastaları için mücadelelerini sürdürdü. Yoğun bakım ünitesindeki görevlerini yeni yıla girerken aksatmayan sağlık çalışanları yakınlarıyla görüntülü konuşarak hasret giderdi.

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelenin ön cephedeki kahramanları sağlık çalışanları 2022’i yılını da görevleri başında karşıladı. Sağlık çalışanları, yoğun bakımlarda Covid-19 servislerinde yıl boyunca hastaları için verdikleri mücadeleye senenin son gecesinde de devam etti. Kepez Devlet Hastanesi Covid-19 kliniği ve yoğun bakım servisinde çalışan sağlıkçılar, 2022 yılında salgının sona ermesini diledi. 2 yıldır üzerlerindeki koruyucu ekipmanlarla hastalarına şifa olmak için mücadele eden sağlık çalışanları, yeni yılı sevdiklerinden ve çocuklarından uzak bir şekilde karşıladı. 6 yıldır yoğun bakım hemşireliği yapan Merve İdem Çelik, 2 yaşındaki oğlu Deniz Çelik’i cep telefonuyla görüntülü aradı. Oğluyla hasret gideren Çelik, seneye birlikte olmayı temenni etti.

"Yılbaşında da nöbetteyiz"

Yoğun bakım hemşiresi Abdullah Erdem, 2021 yılının zorlu geçtiğini belirterek, “Aşılama başladıktan sonra vaka sayısı düşmeye başladı. Vatandaşlarımızdan aşı olmalarına devam etmesini istiyoruz. Ekip arkadaşlarımla 24 saat hizmet veriyoruz. Yılbaşında da nöbetlerimize devam ediyoruz. Daha iyi bir günlerin gelmesini diliyorum” dedi.

"Yoğun bakımda görüşmeyelim"

Merve İdem Çelik, hem sağlık çalışanlarının hem de vatandaşların zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek, “En kısa sürede pandeminin bitmesini istiyoruz. Aşı olalım, yoğun bakıma düşmeyelim. Yoğun bakımda yatan hastalarımız serçe parmaklarını oynatmaya muhtaç duruma geliyorlar. Aşımızı olalım, kurallara uyalım yoğun bakımda görüşmeyelim. İnşallah Covid-19 hayatımızdan çıkar gider, normal yaşantımıza biran önce döneriz. Herkese sağlıklı bir yıl dilerim” diye konuştu.

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