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Herkes aynı şikayetle doktora gidiyor! Koronavirüs aşısında yeni yan etki...

Dünyanın dört bir yanında koronavirüse karşı aşılama devam ederken ABD'den endişelendiren bir haber geldi. Koronavirüs aşısının yeni bir yan etkisi ortaya çıktı.

Sağlık 11.10.2021, 10:15
Herkes aynı şikayetle doktora gidiyor! Koronavirüs aşısında yeni yan etki...

Koronavirüse karşı ülkeler aşı çalışmalarını hızlandırırken ABD'den gelen yeni bir yan etki iddiası tartışmalara yol açtı.

YENİ YAN ETKİSİ İDDİASI
ABD'de pek çok kişi aşı olduktan sonra lenf bezlerinin şiştiği şikayeti ile doktora başvurdu. Uzman isimler bu durum geçici, zararsız olduğunu belirtti.

Uzmanlara göre, aşıdan sonra bağışıklık sistemi aktive edildiğinden ve bir antikor ordusu oluşturduğundan koltuk altı bölgesindeki lenf düğümleri bazen şişebilir.

"DİĞER AŞILARDA DA AYNI ETKİ VAR"
Uzman isimler, grip, zona ve difteri/tetanoz/boğmaca aşılarında da lenf bezlerinin görünümünü geçici olarak değiştirebileceğini belirtti.

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