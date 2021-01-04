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Her yıl aşı olunacak mı?

Korona virüs aşılarının Türkiye'ye gelmesiyle birlikte vatandaşlarda her yıl aşı olmamız gerekir mi sorusu gündeme geldi. Bu konuya Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç Dr. Afşim Emre Kayıpmaz cevap verdi.

Sağlık 04.01.2021, 10:00
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Her yıl aşı olunacak mı?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz Hürriyet gazetesinde vatadanşlardan gelen sorulara yanıtları.

BEKLENMEDİK BİR ETKİ BEKLEMİYORUZ

Aşı olanlarda birkaç yıl sonra hiç akla gelmeyen yan etkiler çıkabilir mi sorusuna Bilim Kurulu Üyesi Emre Kayıpmaz şu yanıtı verdi:

"Şu ana kadar binlerce gönüllü üzerinde yapılmış, faz çalışmaları hakemli dergilerde yayınlanmış aşılara baktığımızda en sık istenmeyen etkileri aşının uygulandığı bölgede ağrı, yorgunluk, baş ağrısı, kas-eklem ağrısı, ateş yüksekliği, titreme olarak görüyoruz. Bu etkilerin de geçici olduğu ve genellikle 48 saat içinde sonlandığı belirtiliyor. İnaktive virüs aşıları zaten hastalık yapıcı etkisi ortadan kaldırılmış virüslerden oluşuyor. Bu yüzden uzun dönemde beklenmedik bir etki beklemiyoruz."

HER YIL AŞILANMAMIZ GEREKEBİLİR

Her yıl aşı mı olunacak sorusuna da yanıt veren Kayıpmaz, "Bu, aşılara vücudumuzun bağışıklık sisteminin geliştirdiği yanıtın süresine bağlı olarak değişecek. Tıpkı grip aşılarında olduğu gibi korona virüsler için de her yıl aşılanmamız gerekebilir." ifadelerini kullandı.

BÖYLE BİR DURUMU BEKLEMİYORUZ

Aşıların DNA'ya etkisi hakkında da konuşan Emre Kayıpmaz, "Böyle bir durumu beklemiyoruz. mRNA aşıları aracılığıyla vücuda verilen mesajcı RNA, hücrenin sitoplazmasında kalıp, hücreye virüsün diken proteinini sentezlettirme mesajını verdikten sonra zaten hücre tarafından yok ediliyor. Hücrenin genetik bilgiyi içeren kısmı ise çekirdektir. Mesajcı RNA’ların çekirdek üzerine bir etkisi yoktur." şeklinde konuştu.

AŞI MI İLAÇ MI DAHA ÖNEMLİ?

"Elbette ki aşı önemlidir. Bunu aslında koruyucu hekimliğin tedavi edici hekimlikten üstün olması ilkesi ile de açıklayabiliriz. Siz hekim olarak bir insanı hasta olmadan hastalıktan koruyabiliyorsanız başarılı olmuşsunuz demektir. Bizim de pandemi süresince bütün çabamız bunun içindi. Kişi hastalandıktan sonra ilaçlarla tedavi de çok önemlidir ama koruyucu hekimliğin ardından gelir. Ayrıca şu anda KOVID-19’a karşı yüzde yüz etkin olduğu gösterilmiş bir ilaç da ne yazık ki yok."

İlaçlarla da ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade eden, Emre Kayıpmaz şu ifadeleri kullandı:

"Evet ilaçlarla ilgili de çalışmalar bir yandan devam ediyor. ABD’de dağ gelincikleri üzerinde yapılan bir deneysel çalışmada molnupravir (MK-4482 / EIDD-2801) isimli ajanın enfekte hayvanlarda üst solunum yolundaki virüs yükünü azalttığı ve etrafa virüs saçılımını önlediği bulundu. Ayrıca monoklonal antikor tedavilerinden bamlanivimab ile casirivimab + imdevimab kombinasyonu FDA’den acil kullanım izni aldı."

ÜCRETİ İLE ECZANEDEN AŞI OLUNABİLİR Mİ?

Aşı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Emre Kayıpmaz, "Henüz bunları konuşmak için erken bir dönemdeyiz. Aşılama risk gruplarına göre aşama aşama yapılacaktır. Zaten şu anda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda (TİTCK) incelemeleri süren inaktive aşı da ücretsiz olarak uygulanacaktır." dedi.

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