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Her konuda görüş belirten insanlara karşı temkinli olun!

Pandeminin getirdiği gündem yoğunluğu ile birlikte kendilerini her şeyi bilen olarak ortaya koyan kişilerle sürekli karşılaşma durumu ortaya çıktı. Son dönemde gerçek ve yalan bilgi filtrelemesi yapmanın oldukça zorlaştığını belirten uzmanlar, panik halinde doğrulanmadan alınan bilginin kişileri psikolojik ve fizyolojik açıdan kötü etkileyebildiğine dikkat çekiyor. Uzmanlar, her konu hakkında bilgisi olduğunu düşünen kişilere karşı çok temkinli ve sorgulayıcı olunmasını tavsiye ediyor.

Sağlık 29.11.2021, 14:13
Her konuda görüş belirten insanlara karşı temkinli olun!

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, her konuda görüş belirten insanlar hakkında değerlendirmelerde bulundu ve bu kişilerin paylaştıkları bilgiler karşısında gösterilmesi gereken yaklaşımlarla ilgili tavsiyelerini paylaştı.

Her şey hakkında fikirleri ve konuşabilme gücü olan, bir nevi her şeyi bilen olmak isteyen ya da kendini her şeyi bilen olarak ortaya koyan kişilerin olduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, “Birey yaradılışı gereği merak duygusuna sahiptir. Merak duygusunun olması geliştiren bir özellik olmasına rağmen bir yandan da kötüye kullanılabiliyor. Son dönemde pandeminin de beraberinde getirdiği gündem yoğunluğu ile beraber, belirsizlik havası oldukça yaygın olmaya başladı. Pandemi sürecindeki belirsizlik, kişileri psikolojik olarak yordu.” dedi.

Bilgi filtrelemesi yapmak zorlaştı

Bilgiye ulaşmak oldukça kolay olduğu için son dönemde gerçek ve yalan bilgi filtrelemesini yapmanın oldukça zor bir hal aldığını ifade eden Taşkın, “Araştırma isteği ile beraber yanlış araştırma teknikleri de türedi. İlk duyulan haberi doğru kabul etme ve bununla beraber bu haberi yayma durumu oldukça yaygın bir hale geldi. Bu durumu psikolojik olarak ele aldığımızda ise stres ve baş etme teorisine göre belirsizlikte bir durumdan daha çok o durumun bireyde kaygı ve stres yaratma özelliği öne çıkıyor. Yüksek düzeyde algılanan belirsizliğin kaygı, endişe ve psikoljik sağlamlılığın bozulması ile doğrudan ilişkili olduğunu söyleyebiliriz.” diye konuştu.

Yanlış haber kişiyi olumsuz etkileyebiliyor

Belirsizliğe tahammül edebilmek için insanların psikolojide belirsizliğe tolerans olarak adlandırılan beceriye ihtiyaçları olduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, “Belirsizlik toleransı düşük olan insanlar net olmayan, belirsiz durumlarda ruhsal problemler ile karşı karşıya kalabiliyorlar. Böyle bir durumda ise her şeyin uzmanı olduğunu düşünen bir kişinin haberi ile karşı karşıya kalınca o anın heyecanı ve bilgiye ulaşma paniği ile kişi doğru veya yanlışı filtreleyemeden elinde olan tek bilgiye sarılıyor. Böyle bir durumda alınan bilgi hayati olabildiği için kişiyi hem psikolojik hem de fizyolojik olarak kötü etkileyebiliyor.” ifadelerini kullandı.

Her konuda görüş belirtiyorsa temkinli olunmalı

Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, her konu hakkında bilgisi olduğunu düşünen kişilere karşı çok temkinli olunması gerektiğini vurguladı ve sözlerini şöyle tamamladı:

“Bir haber okurken mutlaka kişinin uzmanlık alanı öğrenilmeli. Varoluşsal olarak bilme arzusunun önüne geçip, doğru kaynaklara yönelmek psikojik iyi oluşu ve güvende hissedilmesini sağlayacaktır. Kişilerde güvenli alan oluşumunda en önemli faktörlerden biri de doğru bilgidir. Yanlış bilgi güven kaybına yol açacağı için kişide psikolojik sağlamlılığı sarsabilir. Bireylerin sorgulayıcı yanını ön plana çıkarması kişiye yardımcı olabilir.”

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